Хавьер Паскуаль о поражении от «НН»: «Первые 20 минут мы как будто отсутствовали на площадке»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль извинился за первую половину матча против «Нижнего Новгорода».

«В первую очередь хотел бы поздравить «Пари Нижний Новгород» с победой. Что касается нашей команды, первые 20 минут мы как будто отсутствовали на площадке. Соперник выглядел гораздо лучше, а у нас было недостаточно концентрации, некоторые свои мячи мы не забили, к тому что допустили слишком много ошибок. За первые ужасные 20 минут стоит извиниться. В чем причина, сказать сложно.

Во второй половине постарались забрать матч, и у нас были возможности. Однако, когда уступаешь в счете в таком матче, нужно играть безупречно. Мы этого не сделали: не забивали штрафные броски, не реализовали несколько лэй-апов, давали сопернику брать подборы в нападении. Поэтому поражение закономерно», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» проиграл «НН» в гостях (64:68) и опустился на 4-е место в турнирной таблице Лиги ВТБ.

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