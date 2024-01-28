Хавьер Паскуаль о поражении от «НН»: «Первые 20 минут мы как будто отсутствовали на площадке»

Хавьер Паскуаль извинился за первую половину матча против «Нижнего Новгорода».

«В первую очередь хотел бы поздравить «Пари Нижний Новгород» с победой. Что касается нашей команды, первые 20 минут мы как будто отсутствовали на площадке. Соперник выглядел гораздо лучше, а у нас было недостаточно концентрации, некоторые свои мячи мы не забили, к тому что допустили слишком много ошибок. За первые ужасные 20 минут стоит извиниться. В чем причина, сказать сложно.

Во второй половине постарались забрать матч, и у нас были возможности. Однако, когда уступаешь в счете в таком матче, нужно играть безупречно. Мы этого не сделали: не забивали штрафные броски, не реализовали несколько лэй-апов, давали сопернику брать подборы в нападении. Поэтому поражение закономерно», – сказал главный тренер «Зенита».

« » проиграл «НН» в гостях (64:68) и опустился на 4-е место в турнирной таблице Лиги ВТБ.