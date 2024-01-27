«Потеряли концентрацию и уверенность». Игроки «Автодора» реализовали 13 из 29 с линии штрафных

Главный тренер «Автодора» назвал главную причину поражения от УНИКСа (71:89).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Сегодня они были лучше. Это очевидно, учитывая высокий уровень казанской команды.

Первую половину матча мы провели очень хорошо. Решающим фактором поражения «Автодора», на мой взгляд, стал низкий процент реализации штрафных бросков. Мы потеряли концентрацию и уверенность в этом компоненте.

Сейчас нам необходимо оправиться от проигрыша и сфокусироваться на следующем оппоненте», – сказал Миленко Богичевич.

Игроки « » реализовали 45 процентов бросков с линии штрафных (13 из 29).