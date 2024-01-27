«Потеряли концентрацию и уверенность». Игроки «Автодора» реализовали 13 из 29 с линии штрафных

Теги УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» назвал главную причину поражения от УНИКСа (71:89).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Сегодня они были лучше. Это очевидно, учитывая высокий уровень казанской команды.

Первую половину матча мы провели очень хорошо. Решающим фактором поражения «Автодора», на мой взгляд, стал низкий процент реализации штрафных бросков. Мы потеряли концентрацию и уверенность в этом компоненте.

Сейчас нам необходимо оправиться от проигрыша и сфокусироваться на следующем оппоненте», – сказал Миленко Богичевич.

Игроки «Автодора» реализовали 45 процентов бросков с линии штрафных (13 из 29).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий