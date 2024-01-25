Хавьер Паскуаль о матче с «Руной»: «Постарались серьезно играть с самого начала»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал уверенную победу над «Руной» (93:62).

«Во-первых, спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня. Они нам очень помогли, надеюсь, они получили наслаждение. Для команды и меня как тренера всегда приятно играть перед болельщиками.

Сегодня был хороший матч, мы постарались серьезно играть с самого начала. Думаю, что и в защите, и в нападении мы были на более-менее хорошем уровне по ходу всего матча. Первый отрыв создали в середине второй четверти, затем «Руна» частично вернулась, но в третьей четверти мы смогли убежать от соперника и рассчитывать силы, начали думать об игре в воскресенье в Нижнем Новгороде, которая будет очень непростой», – сказал главный тренер «Зенита».

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