Эртурул Эрдоган после поражения «Руны» от «Зенита»: «Впервые чувствую стыд с момента, как приехал сюда»

Главный тренер «Руны» извинился перед болельщиками за матч против «Зенита».

«Не знаю, что сказать. Мы играли против больших парней, на паркете запретили играть детям. Они просто научили нас сегодня баскетболу. Мы просто взяли автобус, чтобы поехать по Санкт-Петербургу и посмотреть, как они играют в баскетбол.

Не знаю, что еще сказать. Впервые чувствую стыд с момента, как приехал сюда. Прошу прощения у болельщиков, потому что мы не выглядели как команда, а выглядели как сборище игроков, которые приехали сюда дурачиться.

Я очень, очень расстроен. « » заслужил победу с первой до последней секунды, плюс, они научили нас играть в баскетбол», – сказал .