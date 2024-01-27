Пэт Коннотон об общении Риверса с «Бакс»: «Отличное начало. Мне показалось, что команда приняла его слова»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Пэт Коннотон Баскетбол

Пэт Коннотон поделился впечатлениями от первого общения с Доком Риверсом.

62-летний специалист в пятницу официально возглавил «Бакс».

«Док выдал несколько фраз, и они были сильными. Он говорил о том, что мы способны обрести ту идентичность, которую должны иметь как «Милуоки Бакс». Он говорил об уровне мастерства нашей команды, отметив, что соперники должны выходить против нас с опасением. Я знаю, что у нас хорошие результаты в таблице, но мы играем нестабильно и на определенном уровне в защите, так что, как мне кажется, соперники и правда не особо беспокоились о том, что им приходится играть против нас.

Считаю, что это было отличное начало для него как лидера. Мне показалось, что команда согласилась с его суждениями и приняла их», – заявил Коннотон.

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4 комментария
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мы все знаем, что за фразы это были
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Хммм
Еще не рулил матчам, но уже выдал базу??
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Камон летс гоу! Уи кен ду ит!
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Вы чемпионство не так давно брали, ребята. У вас всё ещё нет идентичности?
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