Бобби Портис: «Риверс знает, что ожидания от «Милуоки» очень высоки. Думаю, он готов к этому»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Бобби Портис Баскетбол

Бобби Портис прокомментировал назначение Дока Риверса в «Милуоки».

Форвард «Бакс» поддержал решение руководства клуба.

«Уважаемый человек, к нему прислушиваются. Риверс добился успеха в НБА, его здесь ценят. Тренер с именем. Входит в Топ-15 всех времен среди тренеров. Мы могли еще долго искать, но, как мне кажется, он нам хорошо подходит.

Его номер висит под сводами арены, так что «Бакс» – отличная команда для Дока. Это круто. Ведешь игру, а потом поднимаешь голову и видишь свой номер, это должно быть приятно.

Он отличный мужик. Мы поговорили с ним сегодня. Док поддерживает наши планы и знает, что ожидания от этой команды очень высоки. Думаю, он готов к этому», – заявил Портис.

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1 комментарий
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У Бобби говорят глаза чуть не лопнули от радости
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