Бобби Портис: «Риверс знает, что ожидания от «Милуоки» очень высоки. Думаю, он готов к этому»

Бобби Портис прокомментировал назначение Дока Риверса в «Милуоки».

Форвард «Бакс» поддержал решение руководства клуба.

«Уважаемый человек, к нему прислушиваются. Риверс добился успеха в , его здесь ценят. Тренер с именем. Входит в Топ-15 всех времен среди тренеров. Мы могли еще долго искать, но, как мне кажется, он нам хорошо подходит.

Его номер висит под сводами арены, так что «Бакс» – отличная команда для . Это круто. Ведешь игру, а потом поднимаешь голову и видишь свой номер, это должно быть приятно.

Он отличный мужик. Мы поговорили с ним сегодня. Док поддерживает наши планы и знает, что ожидания от этой команды очень высоки. Думаю, он готов к этому», – заявил .