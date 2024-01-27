Бобби Портис: «Риверс знает, что ожидания от «Милуоки» очень высоки. Думаю, он готов к этому»
Бобби Портис прокомментировал назначение Дока Риверса в «Милуоки».
Форвард «Бакс» поддержал решение руководства клуба.
«Уважаемый человек, к нему прислушиваются. Риверс добился успеха в НБА, его здесь ценят. Тренер с именем. Входит в Топ-15 всех времен среди тренеров. Мы могли еще долго искать, но, как мне кажется, он нам хорошо подходит.
Его номер висит под сводами арены, так что «Бакс» – отличная команда для Дока. Это круто. Ведешь игру, а потом поднимаешь голову и видишь свой номер, это должно быть приятно.
Он отличный мужик. Мы поговорили с ним сегодня. Док поддерживает наши планы и знает, что ожидания от этой команды очень высоки. Думаю, он готов к этому», – заявил Портис.