Док Риверс о назначении в «Бакс»: «Отличная возможность. Первоклассная организация и талантливая команда»

Док Риверс прокомментировал назначение в «Милуоки».

Известный тренер официально возглавил команду в пятницу.

«Это отличная возможность. Мы говорим о первоклассной организации и команде, в составе которой собраны талантливые игроки, доказавшие наличие характера. Хочу поблагодарить владельцев клуба и генерального менеджера за оказанное мне доверие.

Это потрясающе, что я возвращаюсь домой, где в Университете Маркетт в свое время учился баскетболу у Рика Маджеруса, Эла Макгуайра и Хэнка Рэймондса. Особая благодарность ESPN за время, которое я провел на канале. Я действительно очень признателен, искренняя благодарность. Сейчас же нахожусь в нетерпении перед началом работы в «Бакс», – заявил .