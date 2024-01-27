Док Риверс о назначении в «Бакс»: «Отличная возможность. Первоклассная организация и талантливая команда»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Баскетбол

Док Риверс прокомментировал назначение в «Милуоки».

Известный тренер официально возглавил команду в пятницу.

«Это отличная возможность. Мы говорим о первоклассной организации и команде, в составе которой собраны талантливые игроки, доказавшие наличие характера. Хочу поблагодарить владельцев клуба и генерального менеджера за оказанное мне доверие.

Это потрясающе, что я возвращаюсь домой, где в Университете Маркетт в свое время учился баскетболу у Рика Маджеруса, Эла Макгуайра и Хэнка Рэймондса. Особая благодарность ESPN за время, которое я провел на канале. Я действительно очень признателен, искренняя благодарность. Сейчас же нахожусь в нетерпении перед началом работы в «Бакс», – заявил Риверс.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий