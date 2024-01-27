Эмил Райкович: «Травма Мело Тримбла немного омрачила победу»

Главный тренер ЦСКА после победы над МБА сообщил о травме у Мело Тримбла.

«Не могу назвать сегодняшнюю победу легкой – мои ребята приложили серьезные усилия, чтобы добиться такого результата.

Мы выглядели очень хорошо в первую очередь в защите, благодаря ей уже имели шансы впереди. Когда счет стал крупнее, смогли воспользоваться всей ротацией, дали сегодня почувствовать игру даже молодым парням, как например Ивану Зайцеву.

Травма Мело Тримбла немного омрачила победу, надеюсь, у него не слишком серьезная проблема и в ближайшее время он сможет вернуться на паркет», – сказал .