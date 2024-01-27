Семен Антонов останется капитаном ЦСКА, несмотря на возвращение в команду Курбанова

Теги ЦСКА Никита Курбанов Семен Антонов Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Семен Антонов сохранит звание капитана ЦСКА.

Главный тренер армейцев Эмил Райкович прокомментировал возвращение Никиты Курбанова в состав команды.

«Никита в хорошей форме. Он уже приступил с нами к тренировкам пять на пять. Когда форвард вновь будет претендовать на игровые минуты в Лиге ВТБ? По ощущениям это займет немного времени.

Останется ли Семен капитаном? Да, во вторник, 23 января, мы приняли это решение на собрании команды», – рассказал Райкович.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Курбанов может сыграть уже в сегодняшнем матче Лиги ВТБ с МБА.

Курбанов отбыл 3-месячную дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина.

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