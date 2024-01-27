Снуп Догг составил Топ-5 современной НБА: «Леброн, ты выходишь со скамейки, потому что ты старый ниггер»

Теги рейтинги Леброн Джеймс НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Джа Морэнт Энтони Эдвардс Баскетбол

Знаменитый рэпер Снуп Догг составил Топ-5 лучших игроков современной НБА.

«Этот мазафакер из «Наггетс», Йокич. Этот ниггер сейчас на вершине славы. Когда Джа Морэнт на площадке, то, не буду врать, этот нигга выглядит особенным.

Мне нравится ниггер из «Оклахомы» (Шэй Гилджес-Александер – Sports.ru). Этот нигга играет в стиле Снуп Догга. Мне он нравится. Яннис зажигает на площадке, то же самое с Эмбиидом. Пожалуй, Эмбиид все же больше выделяется, так что выберу его.

Еще одного? Молодой бандюган из «Миннесоты» (Энтони Эдвардс – Sports.ru). Этот нигга может достать любого. Такой у меня Топ-5 прямо сейчас... Я не взял никого из «Лейкерс». Но ничего такого, никакого неуважения. Леброн, ты выходишь со скамейки, потому что ты старый ниггер. Но ты все еще в порядке, нигга», – признался музыкант.

 

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17 комментариев
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Снуп не стареет, всё те же мамки и нигги в текстах))
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+18
поясните, если Йокича назвали н-вордом означает ли это что его признали своим и он теперь тоже может использовать это слово?
+18
-2
+16
Ответ Aleksey Dolmatov
Сказал бы такое Эминем...
он сделал бы так: https://youtu.be/IcBCy5SYEps?si=3aOI0KzXMLspKfcJ
+8
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+8
Хм, играет в стиле Снуп Догга - это выходит накуренным на площадку?)
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+4
Ответ omega pepega
поясните, если Йокича назвали н-вордом означает ли это что его признали своим и он теперь тоже может использовать это слово?
Йокич как Эминем)
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+4
Ответ omega pepega
поясните, если Йокича назвали н-вордом означает ли это что его признали своим и он теперь тоже может использовать это слово?
ты думаешь снупа волнуют такие формальности?
+4
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+4
У Хотдога, поди, и команда, где играет белый нигга, Ниггерс, а не Наггетс.
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Ответ Mr.BadGuy
Учитывая что Эбмиид тянет к краске, а Йокич больше пасется на дуге то сыгрались бы. Зато ШГА Эдвардс и Морант могли б чисто за счет атлетизма всех порвать
Очень сомневаюсь, без мяча там все практически бесполезны) прям представляю как раз за разом йокич и эмбиид бегут заслоны ставить для защей) да и зашиты нет у этой команды) один эмбиид в краске) на периметре укатают их
+1
0
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Состав конечно не обычный))) 2 центровых, 2 PG и не одного форварда
Снуп Догг назвал лучших игроков по его мнению, а не лучших по своим позициям.
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Состав конечно не обычный))) 2 центровых, 2 PG и не одного форварда
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Ответ Aleksey Dolmatov
Сказал бы такое Эминем...
я думаю, Эму можно, он слишком уважаем с той тусовке
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Ответ Aleksey Dolmatov
Сказал бы такое Эминем...
Logic вполне может сказать😄
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Состав конечно не обычный))) 2 центровых, 2 PG и не одного форварда
Учитывая что Эбмиид тянет к краске, а Йокич больше пасется на дуге то сыгрались бы. Зато ШГА Эдвардс и Морант могли б чисто за счет атлетизма всех порвать
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Ответ mqh9pzrxgf
Очень сомневаюсь, без мяча там все практически бесполезны) прям представляю как раз за разом йокич и эмбиид бегут заслоны ставить для защей) да и зашиты нет у этой команды) один эмбиид в краске) на периметре укатают их
Про делёжку мяча я читаю регулярно ещё с 2011г. и ничего всякий раз как-то делят.
Помню в 2017-м только ленивый не бросил камень в Хьюстон по поводу делёжки мяча, а они на минуточку вели 3:2 (ох уж эти хронические ПО травмы СиПи) у тех, кто позже ещё относительно молодого ЛеБрона в асфальт укатают. А тот состав СГВ до сих пор считается убойным.
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Ответ mqh9pzrxgf
Очень сомневаюсь, без мяча там все практически бесполезны) прям представляю как раз за разом йокич и эмбиид бегут заслоны ставить для защей) да и зашиты нет у этой команды) один эмбиид в краске) на периметре укатают их
ШГА и Эдвардс без защиты? Оба вполне двусторонние игроки.
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