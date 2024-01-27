Снуп Догг составил Топ-5 современной НБА: «Леброн, ты выходишь со скамейки, потому что ты старый ниггер»
Знаменитый рэпер Снуп Догг составил Топ-5 лучших игроков современной НБА.
«Этот мазафакер из «Наггетс», Йокич. Этот ниггер сейчас на вершине славы. Когда Джа Морэнт на площадке, то, не буду врать, этот нигга выглядит особенным.
Мне нравится ниггер из «Оклахомы» (Шэй Гилджес-Александер – Sports.ru). Этот нигга играет в стиле Снуп Догга. Мне он нравится. Яннис зажигает на площадке, то же самое с Эмбиидом. Пожалуй, Эмбиид все же больше выделяется, так что выберу его.
Еще одного? Молодой бандюган из «Миннесоты» (Энтони Эдвардс – Sports.ru). Этот нигга может достать любого. Такой у меня Топ-5 прямо сейчас... Я не взял никого из «Лейкерс». Но ничего такого, никакого неуважения. Леброн, ты выходишь со скамейки, потому что ты старый ниггер. Но ты все еще в порядке, нигга», – признался музыкант.
Помню в 2017-м только ленивый не бросил камень в Хьюстон по поводу делёжки мяча, а они на минуточку вели 3:2 (ох уж эти хронические ПО травмы СиПи) у тех, кто позже ещё относительно молодого ЛеБрона в асфальт укатают. А тот состав СГВ до сих пор считается убойным.