Знаменитый рэпер Снуп Догг составил Топ-5 лучших игроков современной НБА.

«Этот мазафакер из «Наггетс», . Этот ниггер сейчас на вершине славы. Когда Джа на площадке, то, не буду врать, этот нигга выглядит особенным.

Мне нравится ниггер из «Оклахомы» ( – Sports.ru). Этот нигга играет в стиле Снуп Догга. Мне он нравится. Яннис зажигает на площадке, то же самое с . Пожалуй, Эмбиид все же больше выделяется, так что выберу его.

Еще одного? Молодой бандюган из «Миннесоты» ( – Sports.ru). Этот нигга может достать любого. Такой у меня Топ-5 прямо сейчас... Я не взял никого из «Лейкерс». Но ничего такого, никакого неуважения. Леброн, ты выходишь со скамейки, потому что ты старый ниггер. Но ты все еще в порядке, нигга», – признался музыкант.