Кавай Ленард вошел в Топ-10 претендентов на MVP-2024, Джоэл Эмбиид по-прежнему лидирует

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Международные баскетболисты закрепились в пятерке, форвард «Клипперс» Кавай Ленард впервые в сезоне поднялся в Топ-10.

Гонка за MVP-2024 от :

1. (« »; на прошлой неделе – 1)

2. (« »; 2)

3. Яннис Адетокумбо (« »; 3)

4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 4)

5. Лука Дончич («Даллас»; 5)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)

7. Тайриз Халибертон («Индиана»; 7)

8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; –)

9. Кавай Ленард («Клипперс»; –)

10. Энтони Эдвардс («Миннесота»; -)