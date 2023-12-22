Кавай Ленард вошел в Топ-10 претендентов на MVP-2024, Джоэл Эмбиид по-прежнему лидирует

Теги НБА Кевин Дюрэнт Кавай Ленард Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Баскетбол

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Международные баскетболисты закрепились в пятерке, форвард «Клипперс» Кавай Ленард впервые в сезоне поднялся в Топ-10.

Гонка за MVP-2024 от НБА:

1. Джоэл ЭмбиидФиладельфия»; на прошлой неделе – 1)

2. Никола ЙокичДенвер»; 2)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 3)

4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 4)

5. Лука Дончич («Даллас»; 5)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)

7. Тайриз Халибертон («Индиана»; 7)

8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; –)

9. Кавай Ленард («Клипперс»; –)

10. Энтони Эдвардс («Миннесота»; -)

5 комментариев
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Кавай умеет все , вот реально, мы все это знаем и он по-прежнему может, шикарный игрок .
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Лука тащит команду в одного а он только в топ 5
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Ответ Jogador13
Лука тащит команду в одного а он только в топ 5
И ничего не делая Татум в топ 6...
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Ответ yesnil
Кавай умеет все , вот реально, мы все это знаем и он по-прежнему может, шикарный игрок .
Лишь бы здоровье не подкосило
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