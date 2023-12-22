Кавай Ленард вошел в Топ-10 претендентов на MVP-2024, Джоэл Эмбиид по-прежнему лидирует
НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.
Международные баскетболисты закрепились в пятерке, форвард «Клипперс» Кавай Ленард впервые в сезоне поднялся в Топ-10.
Гонка за MVP-2024 от НБА:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»; на прошлой неделе – 1)
2. Никола Йокич («Денвер»; 2)
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 3)
4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 4)
5. Лука Дончич («Даллас»; 5)
6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)
7. Тайриз Халибертон («Индиана»; 7)
8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; –)
9. Кавай Ленард («Клипперс»; –)
10. Энтони Эдвардс («Миннесота»; -)