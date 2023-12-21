Джоэл Эмбиид – лидер по итогам первого в сезоне опроса по поводу награды MVP, Никола Йокич – на 2-м месте
Джоэл Эмбиид – лидер по итогам первого в сезоне опроса по поводу награды MVP.
ESPN опубликовал результаты первого в нынешнем сезоне опроса журналистов по поводу главных претендентов на получение награды MVP.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал лидером по итогам первых двух месяцев сезона, получив 63 голоса из 100 за первое место и 27 – за второе. Общее количество баллов составило 848.
Никола Йокич («Денвер») занял вторую строчку, получив на 218 баллов меньше, чем Эмбиид (630). Далее идут Яннис Адетокумбо (352), Шэй Гилджес-Александер (340) и Лука Дончич (306).
Прямо сейчас они лучшие.