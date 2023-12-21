Джоэл Эмбиид – лидер по итогам первого в сезоне опроса по поводу награды MVP, Никола Йокич – на 2-м месте

Джоэл Эмбиид – лидер по итогам первого в сезоне опроса по поводу награды MVP.

ESPN опубликовал результаты первого в нынешнем сезоне опроса журналистов по поводу главных претендентов на получение награды MVP.

Центровой «Филадельфии» стал лидером по итогам первых двух месяцев сезона, получив 63 голоса из 100 за первое место и 27 – за второе. Общее количество баллов составило 848.

(«Денвер») занял вторую строчку, получив на 218 баллов меньше, чем Эмбиид (630). Далее идут (352), (340) и (306).