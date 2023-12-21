Джоэл Эмбиид – лидер по итогам первого в сезоне опроса по поводу награды MVP, Никола Йокич – на 2-м месте

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Руди Гобер Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Де'Аарон Фокс Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Баскетбол

Джоэл Эмбиид – лидер по итогам первого в сезоне опроса по поводу награды MVP.

ESPN опубликовал результаты первого в нынешнем сезоне опроса журналистов по поводу главных претендентов на получение награды MVP.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал лидером по итогам первых двух месяцев сезона, получив 63 голоса из 100 за первое место и 27 – за второе. Общее количество баллов составило 848.

Никола Йокич («Денвер») занял вторую строчку, получив на 218 баллов меньше, чем Эмбиид (630). Далее идут Яннис Адетокумбо (352), Шэй Гилджес-Александер (340) и Лука Дончич (306).

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5 комментариев
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На данный момент Эмбиид в отрыве, но остальная таблица спорная. На второе место я бы поставил ШГА, он организовал несколько сумасшедших камбэков, и решает в клатче. На третье место выбрал бы Кавая, для Клипперс именно он система, без него это чуть лучше чем Вашик будет.
Прямо сейчас они лучшие.
+3
-1
+2
Точно выиграет в этом году, Американец уделает всех соперников из других частей света!
+1
-1
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Справедливо!
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ну все по делу. но решится все в конце сезона, когда ни Эмбиид, ни Йокич не будут жилы рвать.
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