Йокич включил Джеймса и Дюрэнта в пятерку лучших игроков НБА
Йокич включил Джеймса и Дюрэнта в пятерку лучших игроков НБА .
Центровой «Денвера» назвал Топ-5 в лиге на данный момент в подкасте одноклубника Майкла Портера.
Сербу было предложено назвать лучших, включая его самого.
«Джоэл, Лука. И как не взять Кей Ди и Леброна. Даже несмотря на то, что они достаточно возрастные ребята, думаю, они все еще могут показывать игру», – заявил Йокич.
Действующий MVP финальной серии также упомянул Стефа Карри, Джейсона Тейтума, Энтони Эдвардса и Янниса Адетокумбо.
«Стеф... а ведь еще есть Тейтум, Энт, Яннис. Очень трудно выбрать. Возможно, тут уже зависит от личных предпочтений, если говорить об отдельных игроках, но, если честно, сложно выбрать не только Топ-5, но даже Топ-10», – заявил Йокич.