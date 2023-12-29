Йокич включил Джеймса и Дюрэнта в пятерку лучших игроков НБА

Теги Леброн Джеймс Денвер НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Энтони Эдвардс Баскетбол

Йокич включил Джеймса и Дюрэнта в пятерку лучших игроков НБА .

Центровой «Денвера» назвал Топ-5 в лиге на данный момент в подкасте одноклубника Майкла Портера.

Сербу было предложено назвать лучших, включая его самого.

«Джоэл, Лука. И как не взять Кей Ди и Леброна. Даже несмотря на то, что они достаточно возрастные ребята, думаю, они все еще могут показывать игру», – заявил Йокич.

Действующий MVP финальной серии также упомянул Стефа Карри, Джейсона Тейтума, Энтони Эдвардса и Янниса Адетокумбо.

«Стеф... а ведь еще есть Тейтум, Энт, Яннис. Очень трудно выбрать. Возможно, тут уже зависит от личных предпочтений, если говорить об отдельных игроках, но, если честно, сложно выбрать не только Топ-5, но даже Топ-10», – заявил Йокич.

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