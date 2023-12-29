Йокич включил Джеймса и Дюрэнта в пятерку лучших игроков НБА .

Центровой « » назвал Топ-5 в лиге на данный момент в подкасте одноклубника Майкла Портера.

Сербу было предложено назвать лучших, включая его самого.

« , . И как не взять Кей Ди и . Даже несмотря на то, что они достаточно возрастные ребята, думаю, они все еще могут показывать игру», – заявил Йокич.

Действующий MVP финальной серии также упомянул , Джейсона Тейтума, Энтони Эдвардса и Янниса Адетокумбо.

«Стеф... а ведь еще есть Тейтум, Энт, Яннис. Очень трудно выбрать. Возможно, тут уже зависит от личных предпочтений, если говорить об отдельных игроках, но, если честно, сложно выбрать не только Топ-5, но даже Топ-10», – заявил Йокич.