«Партизан» хочет провести товарищеский матч с «Голден Стэйт» в память о Деяне Милоевиче

«Партизан» хочет провести товарищеский матч с «Голден Стэйт».

Сербский клуб хочет пригласить «Уорриорз» на товарищескую игру под открытым небом, чтобы почтить память ассистента калифорнийцев Деяна Милоевича.

46-летний Милоевич умер на прошлой неделе после того, как перенес сердечный приступ. С 2004 по 2006 годы он выступал за «Партизан».

Работающий в структуре « » поддержал инициативу.

«Нам пока не поступало предложение от «Партизана», но должен сказать, что сама по себе идея отличная. Отдаю должное президенту « » за инициативу. Это прекрасно, ведь Деки заслужил нечто подобное за все сделанное им», – сказал Пачулия.