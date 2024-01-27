«Партизан» хочет провести товарищеский матч с «Голден Стэйт» в память о Деяне Милоевиче

Теги Голден Стэйт Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Заза Пачулия Деян Милоевич Баскетбол

«Партизан» хочет провести товарищеский матч с «Голден Стэйт».

Сербский клуб хочет пригласить «Уорриорз» на товарищескую игру под открытым небом, чтобы почтить память ассистента калифорнийцев Деяна Милоевича.

46-летний Милоевич умер на прошлой неделе после того, как перенес сердечный приступ. С 2004 по 2006 годы он выступал за «Партизан».

Работающий в структуре «Голден Стэйт» Заза Пачулия поддержал инициативу.

«Нам пока не поступало предложение от «Партизана», но должен сказать, что сама по себе идея отличная. Отдаю должное президенту «Партизана» за инициативу. Это прекрасно, ведь Деки заслужил нечто подобное за все сделанное им», – сказал Пачулия.

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