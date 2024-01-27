Отложенные матчи с участием «Голден Стэйт» состоятся 15 февраля и 2 апреля

НБА назначила новые даты для двух отложенных матчей «Голден Стэйт».

Встречи против «Юты» и « » состоятся 15 февраля и 2 апреля соответственно.

Матчи были перенесены из-за смерти ассистента «воинов» Деяна Милоевича на прошлой неделе.

Даты еще двух матчей были скорректированы с учетом этих изменений. Изначально планировалось, что «Мэверикс» примут «Уорриорз» 2 апреля, а 5 апреля встретятся с «Хоукс». Теперь же техасский клуб сыграет с «Атлантой» 4 апреля, а затем 5 апреля снова встретится с « ».