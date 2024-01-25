Награду MVP Адриатической лиги официально назвали именем Деяна Милоевича

Теги Голден Стэйт НБА Адриатическая лига Деян Милоевич Баскетбол

Адриатическая лига назвала награду MVP в честь Деяна Милоевича.

Начиная с текущего сезона, награда самому ценному игроку регулярного чемпионата Адриатической лиги будет называться в честь сербского тренера Деяна Милоевича. Решение принято единогласно голосованием акционеров лиги.

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался 17 января после сердечного приступа.

«Покойный Деян Милоевич, бывший игрок ФМП, «Будучности» и «Партизана», который также тренировал «Мегу» и «Будучность в Адриатической лиге, был игроком, тренером и, самое главное, великим человеком. Он подарил нам много легендарных воспоминаний как на площадке, так и за ее пределами. Как игрок он установил рекорды Адриатической лиги, которые сохраняются и по сей день», – говорится в заявлении лиги.

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