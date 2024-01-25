Награду MVP Адриатической лиги официально назвали именем Деяна Милоевича

Адриатическая лига назвала награду MVP в честь Деяна Милоевича.

Начиная с текущего сезона, награда самому ценному игроку регулярного чемпионата Адриатической лиги будет называться в честь сербского тренера Деяна Милоевича. Решение принято единогласно голосованием акционеров лиги.

Ассистент главного тренера « » Деян Милоевич скончался 17 января после сердечного приступа.

«Покойный Деян Милоевич, бывший игрок ФМП, «Будучности» и «Партизана», который также тренировал «Мегу» и «Будучность в Адриатической лиге, был игроком, тренером и, самое главное, великим человеком. Он подарил нам много легендарных воспоминаний как на площадке, так и за ее пределами. Как игрок он установил рекорды лиги, которые сохраняются и по сей день», – говорится в заявлении лиги.