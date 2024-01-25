«Уорриорз» сделали трибьют в честь Деяна Милоевича

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Стив Керр Деян Милоевич Баскетбол

«Уорриорз» сделали трибьют в честь Деяна Милоевича.

«Голден Стэйт» представил видеоролик, посвященный покойному сербскому тренеру. Затем слово дали главному тренеру Стиву Керру. 9-кратный чемпион НБА объяснил, какое значение имел Милоевич для организации, и завершил речь словами: «Вместо минуты молчания я бы хотел в честь Деки и его прекрасной семьи – Наташи, Саши [Маши] и Николы – устроить овацию, которую будет слышно на небесах».

После прослушивания гимна Сербии игроки «Уорриорз» сложили свои майки на кресло, на котором раньше сидел Деян Милоевич, ассистент главного тренера «Голден Стэйт».

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