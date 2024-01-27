Первый матч под руководством Дока Риверса «Милуоки» проведет в понедельник

Теги Док Риверс Денвер Милуоки НБА Баскетбол

Док Риверс в пятницу официально возглавил «Милуоки».

По информации ESPN, первый матч под руководством Риверса «Бакс» проведут в понедельник, когда в гостях встретятся с действующими чемпионами «Наггетс».

В субботу состоится официальная презентация Риверса, который стал 18-м главным тренером в истории клуба из Висконсина. В этот же день «Милуоки» дома встретится с «Новым Орлеаном», но дебют 62-летнего специалиста в новой команде состоится позже.

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1 комментарий
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Повезло Доку с первым матчем, серб устроит ему "Камон, летс гоу, гайс!"
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