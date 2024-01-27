Первый матч под руководством Дока Риверса «Милуоки» проведет в понедельник

Док Риверс в пятницу официально возглавил «Милуоки».

По информации ESPN, первый матч под руководством «Бакс» проведут в понедельник, когда в гостях встретятся с действующими чемпионами «Наггетс».

В субботу состоится официальная презентация Риверса, который стал 18-м главным тренером в истории клуба из Висконсина. В этот же день « » дома встретится с «Новым Орлеаном», но дебют 62-летнего специалиста в новой команде состоится позже.