Первый матч под руководством Дока Риверса «Милуоки» проведет в понедельник
Док Риверс в пятницу официально возглавил «Милуоки».
По информации ESPN, первый матч под руководством Риверса «Бакс» проведут в понедельник, когда в гостях встретятся с действующими чемпионами «Наггетс».
В субботу состоится официальная презентация Риверса, который стал 18-м главным тренером в истории клуба из Висконсина. В этот же день «Милуоки» дома встретится с «Новым Орлеаном», но дебют 62-летнего специалиста в новой команде состоится позже.