Девин Букер – Чимези Мету: «Почему ты в защиту не возвращаешься? Ты потерял мяч и не бежишь назад»

Теги Даллас Финикс НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Девин Букер Грэйсон Аллен Чимези Мету Баскетбол

Девин Букер высказал недовольство своему партнеру по команде.

На старте 3-й четверти при счете 56:67 Лука Дончич перехватил мяч после неточной передачи Чимези Мету и устремился в быстрый отрыв. Девин Букер побежал за ним, но помешать словенцу не смог.

Выводя мяч из-за боковой Букер обратился к своему партнеру по команде, который находился за кадром: «Почему ты в защиту не возвращаешься? Ты потерял мяч и не бежишь назад».

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11 комментариев
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Аллен Букеру: "Почему ты всегда настолько обосран, когда видишь своего батю?"
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У чувака на максималке
всегда виновен эмигрант из раздевалки (с) Тургенев скорее всего, уж очень поучительно.
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Если бы не Аллен игра бы давно закончилась..
У Луки какой то не воспитанный сынок…
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Бедный Финикс, что с ним вытворяют... Ну ты если сам вернулся, то уже фолить нужно было что ли... Хотя какой там фолить, он даже догнать не смог пухляша. Что тут скажешь, команда скореров. Вся надежда только на то, что вернется Билл и они здорово добавят в нападении.
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Почему у Финикса начинается срач сразу после игр с Далласом ?😁
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Чел за еду играет, а Букер хочет что бы он не лажал...
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Ответ shooter77
У чувака на максималке всегда виновен эмигрант из раздевалки (с) Тургенев скорее всего, уж очень поучительно.
Больше на Крылова похоже, мораль басни
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вообще не понял, причем тут Аллен? он каким боком? не он же мяч потерял
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Развал Финикса будет быстрее развала, который был в Нетс) Можно хату ставить
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Без CP3 Финикс снова лотерейная команда, как и до его прихода.
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