Девин Букер – Чимези Мету: «Почему ты в защиту не возвращаешься? Ты потерял мяч и не бежишь назад»

Девин Букер высказал недовольство своему партнеру по команде.

На старте 3-й четверти при счете 56:67 перехватил мяч после неточной передачи и устремился в быстрый отрыв. побежал за ним, но помешать словенцу не смог.

Выводя мяч из-за боковой Букер обратился к своему партнеру по команде, который находился за кадром: «Почему ты в защиту не возвращаешься? Ты потерял мяч и не бежишь назад».