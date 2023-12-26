Девин Букер – Чимези Мету: «Почему ты в защиту не возвращаешься? Ты потерял мяч и не бежишь назад»
Девин Букер высказал недовольство своему партнеру по команде.
На старте 3-й четверти при счете 56:67 Лука Дончич перехватил мяч после неточной передачи Чимези Мету и устремился в быстрый отрыв. Девин Букер побежал за ним, но помешать словенцу не смог.
Выводя мяч из-за боковой Букер обратился к своему партнеру по команде, который находился за кадром: «Почему ты в защиту не возвращаешься? Ты потерял мяч и не бежишь назад».
всегда виновен эмигрант из раздевалки (с) Тургенев скорее всего, уж очень поучительно.
У Луки какой то не воспитанный сынок…