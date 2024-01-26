Кевин Дюрэнт: «Кайри Ирвинг – самый мастеровитый игрок в истории»

Кевин Дюрэнт назвал Кайри Ирвинга самыа мастеровитым баскетболистом в истории.

«Считаю, что самый мастеровитый игрок, когда-либо игравший в эту игру. Нет ничего, чего он не мог бы сделать в баскетболе.

В его случае обстоятельства не имеют значения. Он может делать все то же самое независимо от того, играет ли за сборную США, в НБА, финале , плей-офф, участвует ли в стритболе или Rec Ball. Он справится. Он может играть в своем стиле где угодно. Это просто свидетельство того, насколько он хорош и как усердно он работает», – счиатет .