Юсуф Нуркич оттолкнул Гранта Уильямса, который встал над упавшим на паркет Кевином Дюрэнтом
Встреча «Далласа» с «Финиксом» началась с конфликта игроков.
На старте первой четверти Грант Уильямс с нарушением правил повалил на паркет Кевина Дюрэнта и встал над лежащим двукратным чемпионом. Центровой «Санз» Юсуф Нуркич оттолкнул Уильямса и помог Дюрэнту подняться. Уильямс в ответ «влетел» плечом боснийца, конфликтующих пришлось разнимать игрокам обоих клубов и сотрудникам «Финикса». Все три игрока получили по техническому фолу.
В предыдущем владении, 40 секунд назад, Уильямс получил свое первое персональное замечание, грудью вытолкнув Дюрэнта за пределы площадки.
Но получилось как со штрафными.