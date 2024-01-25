Юсуф Нуркич оттолкнул Гранта Уильямса, который встал над упавшим на паркет Кевином Дюрэнтом

Теги Даллас Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Юсуф Нуркич Грант Уильямс Баскетбол

Встреча «Далласа» с «Финиксом» началась с конфликта игроков.

На старте первой четверти Грант Уильямс с нарушением правил повалил на паркет Кевина Дюрэнта и встал над лежащим двукратным чемпионом. Центровой «Санз» Юсуф Нуркич оттолкнул Уильямса и помог Дюрэнту подняться. Уильямс в ответ «влетел» плечом боснийца, конфликтующих пришлось разнимать игрокам обоих клубов и сотрудникам «Финикса». Все три игрока получили по техническому фолу.

В предыдущем владении, 40 секунд назад, Уильямс получил свое первое персональное замечание, грудью вытолкнув Дюрэнта за пределы площадки.

8 комментариев
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Сделал то что и должен был. За КД надо встревать
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Ответ Райли Карри
Что "мистер забью оба" себе позволяет?!
Грант Уильямс сказал, что забъет их обоих.
Но получилось как со штрафными.
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Что "мистер забью оба" себе позволяет?!
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Для Нурка этот толчок, как то совсем не ощутим был. Здоровый босниец.
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Уроки Дрэймонда не прошли даром
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Уильямс в данной ситуации тот ещё .... Нуркич молодец, что заступился. За что удалили всех троих по итогу не совсем понятно. Зачинщику всего этого дисквал игр на 5-6 и психолога по управлению эмоциями.
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Ответ LightWithin
Уильямс в данной ситуации тот ещё .... Нуркич молодец, что заступился. За что удалили всех троих по итогу не совсем понятно. Зачинщику всего этого дисквал игр на 5-6 и психолога по управлению эмоциями.
Двойные стандарты они такие. Нурк молодец что заступился за КД, а Грин больной что заступился за Томпсона, выпишите ему бан на подольше.
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