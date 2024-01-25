Встреча «Далласа» с «Финиксом» началась с конфликта игроков.

На старте первой четверти с нарушением правил повалил на паркет и встал над лежащим двукратным чемпионом. Центровой «Санз» оттолкнул Уильямса и помог Дюрэнту подняться. Уильямс в ответ «влетел» плечом боснийца, конфликтующих пришлось разнимать игрокам обоих клубов и сотрудникам « ». Все три игрока получили по техническому фолу.

В предыдущем владении, 40 секунд назад, Уильямс получил свое первое персональное замечание, грудью вытолкнув Дюрэнта за пределы площадки.