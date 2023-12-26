Кайри Ирвинг порадовался за Луку Дончича, который набрал 50 очков в рождественском матче

Кайри Ирвинг порадовался за Луку Дончича, который набрал 50 очков против «Санз».

Разыгрывающий « » добрался до отметки 50 очков на последней минуте. Травмированный Ирвинг встретил одноклубника на скамейке и в шутку толкнул его.

В активе словенца также 15 передач, 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.

Это 4-й 50-очковый матч на Рождество в истории . Рекорд принадлежит Бернарду Кингу (60 очков в 1984 году).