Кайри Ирвинг порадовался за Луку Дончича, который набрал 50 очков в рождественском матче

Теги Даллас Финикс НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Кайри Ирвинг порадовался за Луку Дончича, который набрал 50 очков против «Санз».

Разыгрывающий «Далласа» добрался до отметки 50 очков на последней минуте. Травмированный Ирвинг встретил одноклубника на скамейке и в шутку толкнул его.

В активе словенца также 15 передач, 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.

Это 4-й 50-очковый матч на Рождество в истории НБА. Рекорд принадлежит Бернарду Кингу (60 очков в 1984 году).

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