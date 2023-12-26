Кевин Дюрэнт: «Санз» нужно продолжать работать. Мы во всем разберемся»

Теги Даллас Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Кевин Дюрэнт отреагировал на поражение от «Далласа» в рождественский день.

Звездный форвард «Финикса» считает, что команде нужно время, чтобы сыграться.

«На этом этапе мы уступаем, пытаясь разобраться с тем, как можем лучше играть в каждом матче. В каждом из матчей мы делали хорошие вещи. Так что нам пока просто не удается собрать все это воедино, провести полноценную игру. Поэтому нам следует продолжать работать. Продолжать работать, приятель, продолжать работать, и мы во всем разберемся.

6 потерь? Я должен быть лучше. Это мешает нашей команде», – считает Дюрэнт.

Звездная команда имеет результат 14-15 и идет 11-й на Западе.

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2 комментария
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Кеша сегодня был ужасен :(
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Ответ vzi
Кеша сегодня был ужасен :(
Кеше уже 35, были тяжелые травмы, он выходит из прайма (если ещё не) и идёт на пенсию.
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