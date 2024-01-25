Юсуф Нуркич повалил на паркет Гранта Уильямса и смерил его взглядом, форвард «Мавс» высказал недовольство судье и был удален

Теги Даллас Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Юсуф Нуркич Грант Уильямс Баскетбол

Грант Уильямс был удален в матче против «Финикса».

На старте второй половины Юсуф Нуркич получил передачу в «краске» и спиной оттолкнул Гранта Уильямса, который упал на паркет. Центровой «Санз» набрал два очка и смерил взглядом Уильямса. Форварду «Далласа» это не понравилось, он вскочил и высказал недовольство судье. Арбитр дал Уильямсу техническое замечание – второе в матче – и удалил. Первый технический фол Уильямс получил на старте 1-й четверти в эпизоде с Кевином Дюрэнтом.

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3 комментария
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Это фиаско было в исполнении Гранта ))
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Реакция Кеши прекрасна, я посмеялся от души.
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и правильно - так этим флопперам
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