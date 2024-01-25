Юсуф Нуркич повалил на паркет Гранта Уильямса и смерил его взглядом, форвард «Мавс» высказал недовольство судье и был удален

Грант Уильямс был удален в матче против «Финикса».

На старте второй половины получил передачу в «краске» и спиной оттолкнул , который упал на паркет. Центровой «Санз» набрал два очка и смерил взглядом Уильямса. Форварду « » это не понравилось, он вскочил и высказал недовольство судье. Арбитр дал Уильямсу техническое замечание – второе в матче – и удалил. Первый технический фол Уильямс получил на старте 1-й четверти в эпизоде с .