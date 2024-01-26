Стефен Карри: «Наверное, мне следовало взять тайм-аут во время решающей атаки»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри Баскетбол

Стефен Карри отреагировал на эпизод с потерей в концовке матча с «Сакраменто».

«Кингз» вышли вперед за 22,1 секунды до финальной сирены после данка Домантаса Сабониса. Джонатан Куминга затем попал под блок-шот, но Кевин Хертер смазал два тактических штрафных за 15 секунд до сирены.

В последовавшем далее ключевом владении Карри не стал просить тайм-аут и допустил потерю на ведении – 133:134. 

«Наверное, мне следовало взять тайм-аут. Оказавшись в гуще событий, ты пытаешься что-то исполнить. Иногда это срабатывает, иногда нет», – признался 2-кратный MVP.

В активе Карри 33 очка (13 из 26 с игры) и 6 подборов при 2 потерях.

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3 комментария
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Тебе?
Может Керру? 😂
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