Стефен Карри: «Наверное, мне следовало взять тайм-аут во время решающей атаки»

Стефен Карри отреагировал на эпизод с потерей в концовке матча с «Сакраменто».

«Кингз» вышли вперед за 22,1 секунды до финальной сирены после данка Домантаса Сабониса. Джонатан Куминга затем попал под блок-шот, но Кевин Хертер смазал два тактических штрафных за 15 секунд до сирены.

В последовавшем далее ключевом владении не стал просить тайм-аут и допустил потерю на ведении – 133:134.

«Наверное, мне следовало взять тайм-аут. Оказавшись в гуще событий, ты пытаешься что-то исполнить. Иногда это срабатывает, иногда нет», – признался 2-кратный MVP.

В активе Карри 33 очка (13 из 26 с игры) и 6 подборов при 2 потерях.