Данк Сабониса стал победным в матче «Уорриорз» – «Кингз». Карри потерял мяч в решающем владении

Стефен Карри допустил потерю в решающем владении матча с «Сакраменто».

« » вышел вперед за 22,1 секунды до финальной сирены после данка .

В ключевом владении допустил потерю на ведении – 133:134.

В активе Карри 33 очка (13 из 26 с игры) и 6 подборов при 2 потерях.