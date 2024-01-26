Данк Сабониса стал победным в матче «Уорриорз» – «Кингз». Карри потерял мяч в решающем владении
Стефен Карри допустил потерю в решающем владении матча с «Сакраменто».
«Сакраменто» вышел вперед за 22,1 секунды до финальной сирены после данка Домантаса Сабониса.
В ключевом владении Карри допустил потерю на ведении – 133:134.
В активе Карри 33 очка (13 из 26 с игры) и 6 подборов при 2 потерях.
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