Данк Сабониса стал победным в матче «Уорриорз» – «Кингз». Карри потерял мяч в решающем владении

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Домантас Сабонис Баскетбол

Стефен Карри допустил потерю в решающем владении матча с «Сакраменто».

«Сакраменто» вышел вперед за 22,1 секунды до финальной сирены после данка Домантаса Сабониса.

В ключевом владении Карри допустил потерю на ведении – 133:134. 

В активе Карри 33 очка (13 из 26 с игры) и 6 подборов при 2 потерях.

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13 комментариев
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лучше напишите . У литовца впервые с ноября не было двузначных подборов, но он все же продлил свою серию дабл-дабл до 26.
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Стиви заруинил.
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Кстати, когда Леброн уходит в подтрибунку, не пожав соперникам руки, это ай-я-яй, а Карри так можно, да?
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Ответ Sharky shark
Мужики, такой вопрос: а почему Карри в соло не тащит как это делал,например, Леброн? (ни в коем не хейтер Стефа) Хотелось бы услышать адекватное мнение
А куда Леброн в соло затащил ЛАЛ? Ну и последнее чемпионство от Карри более сольное, чем любой титул Леброна
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Ответ Валерий Королёв
Кстати, когда Леброн уходит в подтрибунку, не пожав соперникам руки, это ай-я-яй, а Карри так можно, да?
Вы немного "переигрываете фактами": Леброну предъявляли за это в плей-офф, когда он в последней четверти или после последнего матча серии брал и сразу уходил в раздевалку.
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Видео плохо показывает момент(тут склейка). ГСВ отзащищались, остаётся 11 сек, но очивидно, нужно брать таймаут и подготовить атаку. Керр как всегда пропадает как тренер, Грин идёт ставить заслон, его бросают и идут даблтимить Стефа. Он конечно потерял мяч, но там либо так, либо очень плохой бросок был бы через 4 руки. У Керра в общем нет никаких схем под базер, он и раньше просто давал мяч Стефу, надеясь что тот обыграет 1 в 1 лучших персональщиков лиги, которых бросали на него(Кавай, Дорт).
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Да уж, зачем Карри в угол побежал в защите? Уиггинс что там охранял в лицевой?
Почему Грину не отдал после пика? С передачи стандартная реализация 3х2 для ГС получалась, хз, сплошные тупняки
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Читал статью на спортсе на днях, какой Карри офигенный, высокопроцентуальный клатчер, потом пытался вспомнить хоть один момент, который в нарезках о великих вставляют, когда бзззззз, мяч гвоздём добивает противника и вся арена - АААААА, по типа Дэйма Хьюстону. Не вспомнил.
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Ответ Sharky shark
Мужики, такой вопрос: а почему Карри в соло не тащит как это делал,например, Леброн? (ни в коем не хейтер Стефа) Хотелось бы услышать адекватное мнение
менталитет экспертов спортса: проще поставить минус, чем кому-то что-то объяснять🙃
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Ответ redguard
Видео плохо показывает момент(тут склейка). ГСВ отзащищались, остаётся 11 сек, но очивидно, нужно брать таймаут и подготовить атаку. Керр как всегда пропадает как тренер, Грин идёт ставить заслон, его бросают и идут даблтимить Стефа. Он конечно потерял мяч, но там либо так, либо очень плохой бросок был бы через 4 руки. У Керра в общем нет никаких схем под базер, он и раньше просто давал мяч Стефу, надеясь что тот обыграет 1 в 1 лучших персональщиков лиги, которых бросали на него(Кавай, Дорт).
От кого они отзащищались? Хертер штрафные пробивал. И оставалось 15 сек.
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Ответ Макгрэди номер 1
Читал статью на спортсе на днях, какой Карри офигенный, высокопроцентуальный клатчер, потом пытался вспомнить хоть один момент, который в нарезках о великих вставляют, когда бзззззз, мяч гвоздём добивает противника и вся арена - АААААА, по типа Дэйма Хьюстону. Не вспомнил.
может просто памяти нет ?
в ютубчике вбиваешь curry game-winning и смотришь.
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