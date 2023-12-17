«Сколько-сколько попал? Все еще играет? Включай трансляцию». Стеф Карри – когда узнал о 12 трехочковых Кигана Мюррэя

Разыгрывающий « » с удивлением отреагировал на перфоманс четвертого номера драфта-2022 в матче с «Ютой».

На пресс-конференции репортер уведомил Карри, что Мюррэй реализовал 12 из 13 трехочковых бросков.

«Сколько-сколько попал?» – удивился Карри.

Журналист уточнил, что Мюррэй сделал это за 3 четверти.

«И сколько всего?» – спросил защитник.

Ему ответили, что главный тренер Майк Браун посадил Мюррэя на скамейку запасных на старте заключительной 12-минутки.

Карри порадовался за своего партнера по команде , которому принадлежит рекорд – 14 трехочковых за матч. Тогда Томпсона, как и Мюррэя, убрал с паркета главный тренер, что и отметил разыгрывающий: «Его [Мюррэя] постигла та же участь. Клэй мог 18 трехочковых оформить против «Чикаго».

Журналисты добавили, что Мюррэй вновь вышел на площадку.

«Он [Мюррэй] все еще играет? Все еще 12? Включай трансляцию, Энтони [Слэйтер]», – пошутил Карри.