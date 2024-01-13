Чонси Биллапс о поражении с разницей «-62»: «Почти как идеальный шторм»

Чонси Биллапс прокомментировал поражение «Блэйзерс» от «Тандер» со счетом 77:139.

«Черт возьми, не так уж много хорошего можно сказать об этом матче. Думаю, что в первой половине мы создавали неплохие моменты. Тот факт, что нам ничего не удалось сделать, нас обескуражил. Но больше всего то, что мы не оказали никакого сопротивления в защите. Это было почти как идеальный шторм, нам ничего не помогало», – сказал главный тренер «Портленда».

В четверг «Оклахома» выиграла у « » с разницей «+62» (139:77). Это повторение 5-го результата по итоговой разнице в истории .