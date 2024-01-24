Джейлен Уильямс исполнил победный бросок в игре с «Портлендом». «Оклахома» возглавила Западную конференцию

Теги Миннесота Портленд НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Джейлен Уильямс Баскетбол

Джейлен Уильямс исполнил победный бросок в матче с «Портлендом».

Атакующий защитник «Тандер» поразил цель при 109:109 на табло за 2 секунды до сирены, установив окончательный счет.

В активе Джейлена 19 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота. 

«Оклахома» благодаря победе настигла в турнирной таблице «Миннесоту» (30-13 у обеих команд) и возглавила Западную конференцию по дополнительным показателям. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь СГА травму шеи не получит в этом сезоне а то он так потешно всегда закидывает голову назад при каждом касании и бежит на линию штрафных
+8
0
+8
Судьи затащили )
+10
-3
+7
Позорное судейство в концовке. Судьи не увидели как Биллопс брал тайм-аут при счёте 109:108.Биллопс получил два технических и Оклахома пробила два штрафных.
+4
0
+4
забавно. скажите 3 сезона назад, что ОКС и Минни будут на 1/2 месте на западе, не поверили бы. как скоротечно и изменчиво время
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий