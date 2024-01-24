Джейлен Уильямс исполнил победный бросок в игре с «Портлендом». «Оклахома» возглавила Западную конференцию

Джейлен Уильямс исполнил победный бросок в матче с «Портлендом».

Атакующий защитник «Тандер» поразил цель при 109:109 на табло за 2 секунды до сирены, установив окончательный счет.

В активе 19 очков, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

«Оклахома» благодаря победе настигла в турнирной таблице «Миннесоту» (30-13 у обеих команд) и возглавила Западную конференцию по дополнительным показателям.