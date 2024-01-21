Эртурул Эрдоган о победе над «Минском»: «После трех проигранных встреч это была очень важная игра для нас»

Главный тренер «Руны» отметил важность сегодняшней победы над «Минском».

«После трех проигранных встреч это была очень важная игра для нас. Этому есть две причины: конечно, нам нужно выигрывать, во-вторых, это возможность дать игровые минуты каждому игроку, потому что впервые в этой игре у нас фактически полный состав спустя три месяца. Для игроков, которые вернулись после травм, постарались дать больше времени и набрать форму, в том числе и перед следующими играми.

Сегодня был сложный матч, но могу сказать, что в основном мы демонстрировали хороший баскетбол. Счет, конечно, не отражал это в полной мере, потому что мы действительно хорошо играли в нападении, двигали мяч, находили свободные броски. Но нелегко играть после трех неудачных игр и после трехмесячного отсутствия полного состава.

Поздравляю своих игроков, надеюсь, полученные травмы несерьезны, и мы сможем продолжать выступать в полном составе до конца сезона», – сказал .