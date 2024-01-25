Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Руну»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

«Зенит» примет столичную «Руну» в Санкт-Петербурге.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 20-3, УНИКС – 18-6, – 17-7, Зенит – 16-7, – 14-10, Енисей – 13-10, – 13-11, Уралмаш – 11-11, Астана – 10-14, Руна – 9-13, Автодор – 9-15, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.













