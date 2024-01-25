Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Руну»

Теги результаты Зенит Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

«Зенит» примет столичную «Руну» в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – Руна
Дата проведения
25 января, 19.30, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 20-3, УНИКС – 18-6, Локомотив-Кубань – 17-7, Зенит – 16-7, Парма – 14-10, Енисей – 13-10, Самара – 13-11, Уралмаш – 11-11, Астана – 10-14, Руна – 9-13, Автодор – 9-15, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.






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