Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Руну»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
«Зенит» примет столичную «Руну» в Санкт-Петербурге.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 19.30, «КСК Арена»
Положение команд: ЦСКА – 20-3, УНИКС – 18-6, Локомотив-Кубань – 17-7, Зенит – 16-7, Парма – 14-10, Енисей – 13-10, Самара – 13-11, Уралмаш – 11-11, Астана – 10-14, Руна – 9-13, Автодор – 9-15, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.