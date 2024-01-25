Чтобы выменять Малкольма Брогдона, потребуется как минимум пик первого раунда (Майкл Скотто)

Теги возможные переходы Портленд НБА Малкольм Брогдон Баскетбол

Журналист HoopsHype Майкл Скотто назвал цену за защитника Малкольма Брогдона.

«Что касается Малкольма Брогдона, то многие руководители лиги считают, что для того, чтобы заполучить его из «Портленда», потребуется как минимум пик первого раунда.

Недавно я разговаривал с Брогдоном и написал об этом на HoopsHype. Он упомянул, что доволен своей ролью. С одной стороны, его ценят за его лидерские качества, с другой стороны, это создает проблемы  для молодых ребят, поскольку «Блэйзерс» делают упор на развитие Скута Хендерсона, Шейдона Шарпа и Анферни Саймонса», – сказал Скотто.

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3 комментария
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Что создает проблемы? То , что его ценят?
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Ответ AllanHouston
То, что из 96 минут за матч на первую-вторую позиции, 28 минут приходится отдавать Брогдону.
они вчетвером здоровы были раза 3-4 за сезон. Даже щас Щарп травмирован. Чаще приходится 96 делить на 2 и искать третьего для уравнения.
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Ответ Дмитрий Богданов
Что создает проблемы? То , что его ценят?
То, что из 96 минут за матч на первую-вторую позиции, 28 минут приходится отдавать Брогдону.
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