Чтобы выменять Малкольма Брогдона, потребуется как минимум пик первого раунда (Майкл Скотто)
Журналист HoopsHype Майкл Скотто назвал цену за защитника Малкольма Брогдона.
«Что касается Малкольма Брогдона, то многие руководители лиги считают, что для того, чтобы заполучить его из «Портленда», потребуется как минимум пик первого раунда.
Недавно я разговаривал с Брогдоном и написал об этом на HoopsHype. Он упомянул, что доволен своей ролью. С одной стороны, его ценят за его лидерские качества, с другой стороны, это создает проблемы для молодых ребят, поскольку «Блэйзерс» делают упор на развитие Скута Хендерсона, Шейдона Шарпа и Анферни Саймонса», – сказал Скотто.