Чтобы выменять Малкольма Брогдона, потребуется как минимум пик первого раунда (Майкл Скотто)

Журналист HoopsHype Майкл Скотто назвал цену за защитника Малкольма Брогдона.

«Что касается , то многие руководители лиги считают, что для того, чтобы заполучить его из « », потребуется как минимум пик первого раунда.

Недавно я разговаривал с Брогдоном и написал об этом на HoopsHype. Он упомянул, что доволен своей ролью. С одной стороны, его ценят за его лидерские качества, с другой стороны, это создает проблемы для молодых ребят, поскольку «Блэйзерс» делают упор на развитие Скута Хендерсона, Шейдона Шарпа и Анферни Саймонса», – сказал Скотто.