«Лейкерс» интересуются Малкольмом Брогдоном и Спенсером Динуидди

Стали известны цели «Лейкерс» перед дедлайном обменов.

« » нужны защитники, но они должны быть, по крайней мере, пригодны для игры в защите, поэтому на данный момент нет никаких надежд на то, что они выменяют .

, вероятно, является их главной целью, но , и Тайус Джонс (который надеется на место в стартовом составе и соответствующие деньги) – это имена, за которыми стоит следить», – пишет журналист Action Network Мэтт Мур.