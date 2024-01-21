«Лейкерс» интересуются Малкольмом Брогдоном и Спенсером Динуидди

Теги Лейкерс НБА Зак Лавин Спенсер Динуидди Тайус Джонс Малкольм Брогдон Деджонте Мюррэй Баскетбол

Стали известны цели «Лейкерс» перед дедлайном обменов.

«Лейкерс» нужны защитники, но они должны быть, по крайней мере, пригодны для игры в защите, поэтому на данный момент нет никаких надежд на то, что они выменяют Зака Лавина.

Деджонте Мюррэй, вероятно, является их главной целью, но Малкольм Брогдон, Спенсер Динуидди и Тайус Джонс (который надеется на место в стартовом составе и соответствующие деньги) – это имена, за которыми стоит следить», – пишет журналист Action Network Мэтт Мур.

4 комментария
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Динуидди??
Сомнительно конечно, нооо окэй)
Думаю Бруклин только ЗА будет)
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Крипто братишка будет играть на криптоком арене)
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Спенсер - всадник без головы, Малколм - всадник без ног.
Ну, какая разница, вот какая разница?! © Олег Тиньков.
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Брогдон был бы классным вариантом, но он очень травматичен
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