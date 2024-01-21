«Лейкерс» интересуются Малкольмом Брогдоном и Спенсером Динуидди
Стали известны цели «Лейкерс» перед дедлайном обменов.
«Лейкерс» нужны защитники, но они должны быть, по крайней мере, пригодны для игры в защите, поэтому на данный момент нет никаких надежд на то, что они выменяют Зака Лавина.
Деджонте Мюррэй, вероятно, является их главной целью, но Малкольм Брогдон, Спенсер Динуидди и Тайус Джонс (который надеется на место в стартовом составе и соответствующие деньги) – это имена, за которыми стоит следить», – пишет журналист Action Network Мэтт Мур.
Сомнительно конечно, нооо окэй)
Думаю Бруклин только ЗА будет)
Ну, какая разница, вот какая разница?! © Олег Тиньков.