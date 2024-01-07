Иммануэл Куикли и Яннис Адетокумбо – самые эффективные игроки с мячом в пик-н-ролле в сезоне-2023/24
Представлены самые результативные игроки НБА по игре в пик-н-ролле.
Самые эффективные игроки с мячом в пик-н-ролле в регулярном чемпионате-2023/24
1. Иммануэл Куикли («Торонто»): 1,18 очка на владение – 4,3 владения за игру
2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»): 1,17 – 3,9
3. Тайус Джонс («Вашингтон»): 1,16 – 4,4
4. Тайриз Халибертон («Индиана»): 1,14 – 9,5
5. Кавай Ленард («Клипперс»): 1,11 – 3,4
6. Джамал Мюррэй («Денвер»): 1,09 – 6,3
7. Ти Джей Макконнелл («Индиана»): 1,084 – 4,2
8. Терри Розир («Шарлотт»): 1,08 – 8,2
8. Деррик Уайт («Бостон»): 1,08 – 4,2
10. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»): 1,07 – 8,3
Самые неэффективные:
1. Кейонте Джордж («Юта»): 0,69 – 4,9
1. Шэйдон Шарп («Портленд»): 0,69 – 5,6
3. Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»): 0,70 – 3,6
4. Киллиан Хэйс («Детройт»): 0,72 – 3,2
5. Маркус Смарт («Мемфис»): 0,73 – 4,1
6. Ар Джей Барретт («Торонто»): 0,74 – 3,4
6. Тэйлен Хортон-Такер («Юта»): 0,74 – 3,6
8. Джимми Батлер («Майами»): 0,79 – 4,7
8. Крис Пол («Голден Стэйт»): 0,79 – 3,3
10. Джош Гидди («Оклахома»)/Малкольм Брогдон («Портленд»)/Кайл Кузма («Вашингтон»): 0,80