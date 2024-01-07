Иммануэл Куикли и Яннис Адетокумбо – самые эффективные игроки с мячом в пик-н-ролле в сезоне-2023/24

Представлены самые результативные игроки НБА по игре в пик-н-ролле.

Самые эффективные игроки с мячом в пик-н-ролле в регулярном чемпионате-2023/24



1. («Торонто»): 1,18 очка на владение – 4,3 владения за игру

2. («Милуоки»): 1,17 – 3,9

3. («Вашингтон»): 1,16 – 4,4

4. («Индиана»): 1,14 – 9,5

5. («Клипперс»): 1,11 – 3,4

6. Джамал Мюррэй («Денвер»): 1,09 – 6,3

7. Ти Джей Макконнелл («Индиана»): 1,084 – 4,2

8. Терри Розир («Шарлотт»): 1,08 – 8,2

8. Деррик Уайт («Бостон»): 1,08 – 4,2

10. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»): 1,07 – 8,3

Самые неэффективные:

1. Кейонте Джордж («Юта»): 0,69 – 4,9

1. Шэйдон Шарп («Портленд»): 0,69 – 5,6

3. Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»): 0,70 – 3,6

4. Киллиан Хэйс («Детройт»): 0,72 – 3,2

5. Маркус Смарт («Мемфис»): 0,73 – 4,1

6. Ар Джей Барретт («Торонто»): 0,74 – 3,4

6. Тэйлен Хортон-Такер («Юта»): 0,74 – 3,6

8. Джимми Батлер («Майами»): 0,79 – 4,7

8. Крис Пол («Голден Стэйт»): 0,79 – 3,3

10. Джош Гидди («Оклахома»)/Малкольм Брогдон («Портленд»)/Кайл Кузма («Вашингтон»): 0,80