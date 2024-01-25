«Пистонс» и «Буллс» обсуждали возможный обмен с участием Зака Лавина

Теги возможные переходы Чикаго Детройт НБА Боян Богданович Зак Лавин Кейд Каннингем Джейден Айви Джейлен Дюрен Осар Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин может оказаться в «Детройте».

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Эдвардс, стороны обсуждали возможный обмен с участием звездного защитника.

«Буллс» хотели бы получить взамен опытного форварда Бояна Богдановича, а также одного из молодых игроков «Пистонс» – Кейда Каннингема, Осара Томпсона, Джейдена Айви или Джейлена Дюрена.

«Пистонс» посчитали, что запрашиваемая «Буллс» цена за Лавина слишком высока.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лол. Если Пистонс просто у них Лавина заберёт, Чикаго ещё пики им должны подкинуть, так нет они за него ещё и Богдановича с Каннингемом хотят😁
+6
0
+6
Ответ Локоть Артеста
Котировки Лавина сейчас низки как никогда. Нужно быть Стивом Керром времён работы в Финиксе чтобы отдать за него кого-то из приведенного выше списка. Драфт-пики первого раунда были бы в самый раз.
Уж кому, но явно не "Детройту" и не за Лавина отдавать пик первого раунда 2029 или 2030 года.

А ближе ничего у "Детройта" нет.
+4
0
+4
Ответ Локоть Артеста
Котировки Лавина сейчас низки как никогда. Нужно быть Стивом Керром времён работы в Финиксе чтобы отдать за него кого-то из приведенного выше списка. Драфт-пики первого раунда были бы в самый раз.
Богданович + комбинация из двоих из списка Алек Беркс/Монте Моррис/Уайзмен/Галлинари/Килиан Хэйс - вот такое предложение справедливое для обеих команд прямо сейчас, и никаких пиков. Чикаго получат ролевика с сопоставимой статой, и освободят платежку летом. Детройт просто получит головную боль от Лавина и Рича Пола, но раз они сами этого хотят...
+3
0
+3
Смешно будет, если Лавин в итоге перейдет в команду уровня дна таблицы, после попыток заинтересовать собой ЛАЛ и прочих)
+1
0
+1
Дюрена и может Томпсона конечно не нужно отдавать, а вот Айви и Каннингем в Буллз и не нужны... Боян + Айзейя или на край Беркс + Уайзмен. По-моему справедливый обмен
0
0
0
Детройт, без комментариев. Снова за своё, лишь бы взять тяжёлый мусорный контракт.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий