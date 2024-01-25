«Пистонс» и «Буллс» обсуждали возможный обмен с участием Зака Лавина

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин может оказаться в «Детройте».

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Эдвардс, стороны обсуждали возможный обмен с участием звездного защитника.

«Буллс» хотели бы получить взамен опытного форварда , а также одного из молодых игроков «Пистонс» – , , или .

«Пистонс» посчитали, что запрашиваемая «Буллс» цена за Лавина слишком высока.