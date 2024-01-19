Трэй Янг из «Атланты» назвал участников данк-контеста мечты.

«Первым назову . , этот парень высоко прыгает. Отдам должное . Он должен был выиграть этот конкурс. И Доминик », – заявил Янг.

В конкурсе снайперов всех времен разыгрывающий «Хоукс» хотел бы видеть Стефена Карри, Рэя Аллена, Реджи Миллера и Криса Маллина.

В идеальную команду для конкурса мастерства включил Дуэйна Уэйда, Стива Нэша, Криса Пола и самого себя.