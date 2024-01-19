Трэй Янг назвал участников данк-контеста мечты: «Винс Картер, Зак Лавин, Аарон Гордон, Доминик Уилкинс»
Трэй Янг из «Атланты» назвал участников данк-контеста мечты.
«Первым назову Винса Картера. Зак Лавин, этот парень высоко прыгает. Отдам должное Аарону Гордону. Он должен был выиграть этот конкурс. И Доминик Уилкинс», – заявил Янг.
В конкурсе снайперов всех времен разыгрывающий «Хоукс» хотел бы видеть Стефена Карри, Рэя Аллена, Реджи Миллера и Криса Маллина.
В идеальную команду для конкурса мастерства Трэй включил Дуэйна Уэйда, Стива Нэша, Криса Пола и самого себя.
А в трехи — однозначно Берда