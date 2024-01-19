Трэй Янг назвал участников данк-контеста мечты: «Винс Картер, Зак Лавин, Аарон Гордон, Доминик Уилкинс»

Теги Атланта Винс Картер НБА Доминик Уилкинс Зак Лавин Аарон Гордон Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг из «Атланты» назвал участников данк-контеста мечты.

«Первым назову Винса Картера. Зак Лавин, этот парень высоко прыгает. Отдам должное Аарону Гордону. Он должен был выиграть этот конкурс. И Доминик Уилкинс», – заявил Янг.

В конкурсе снайперов всех времен разыгрывающий «Хоукс» хотел бы видеть Стефена Карри, Рэя Аллена, Реджи Миллера и Криса Маллина.

В идеальную команду для конкурса мастерства Трэй включил Дуэйна Уэйда, Стива Нэша, Криса Пола и самого себя.

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21 комментарий
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Ответ Fogiii
Шон Брэдли?
Билл Мюррей
+13
0
+13
А еще был паренек, как же его, не снимая золотой цепочки исполнял на конкурсе… как же его?.. 🤔
+7
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Ответ Ross!* Redcross
И его совершенно не волнует, что Мак Маккланг уничтожит всех этих уважаемых "господинов".
Не смеши, пожалуйста) Любой данк из сумасшедшей дуэли Зака и Гордона в 2016 круче самого крутого данка Маккланга
+5
-1
+4
Ответ timson
Леброн, Джордан, Винс и Зак.
У ЛеБрона в арсенале 1 данк
+5
-1
+4
Вы, ребята, будто нба не смотрели никогда: джейсона ричардсона в список добавить и будет конкурс века! ;)
+3
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+3
Ответ xamer 9
Напомните, пожалуйста, не знающим))
Ну он еще в фильме с баггзом банни снимался, но не в трехмерном)))
+3
0
+3
Ответ everyday4768
Ну он еще в фильме с баггзом банни снимался, но не в трехмерном)))
Шон Брэдли?
+3
0
+3
Шон Кемп, Ти-Мак, Винс, Сергей Базаревич
+5
-3
+2
Уилт. Не зря в глобтроттерс гастролировал. Даже в СССР побывал. Ну Спад Веб, конечно )))

А в трехи — однозначно Берда
+1
0
+1
одного Винса уже достаточно ))
+1
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+1
Ответ Михаил Опякин
Шон Кемп, Ти-Мак, Винс, Сергей Базаревич
Носи усы!
+1
0
+1
Ответ everyday4768
А еще был паренек, как же его, не снимая золотой цепочки исполнял на конкурсе… как же его?.. 🤔
Напомните, пожалуйста, не знающим))
+1
-1
0
Ответ Fogiii
Шон Брэдли?
Дай бог ему здоровья конечно, жалко мужика и его семью
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Ответ everyday4768
Ну он еще в фильме с баггзом банни снимался, но не в трехмерном)))
Понятно) пижон с высунутым языком)
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Ответ Ross!* Redcross
И его совершенно не волнует, что Мак Маккланг уничтожит всех этих уважаемых "господинов".
Тогда уже Килгенона, Ривьеру, Сазерленда...но их и так на данк контекстах много. В НБА контексте здорово смотреть НБА звёзд, жаль что им не интересно.
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Ответ Yony
Уилт. Не зря в глобтроттерс гастролировал. Даже в СССР побывал. Ну Спад Веб, конечно ))) А в трехи — однозначно Берда
Сомнительное «даже». Родман вот в похожей стране побывал, при чем тут?)
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