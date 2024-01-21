«Лейкерс» просят за Остина Ривза «явную звезду», которая лучше Лавина или Деджонте: «Он не является неприкасаемым, но близок к этому»

Стала известна цена «Лейкерс» на Остина Ривза.

«Ривз не является технически неприкасаемым, но он близок к этому. « » высоко ценят его и не заинтересованы в его обмене, как утверждают источники в команде и лиге. Он заключил выгодный для команды контракт с ограничением расходов клуба еще как минимум на два сезона.

Чтобы «Лейкерс» рассмотрели вариант с обменом , они должны получить либо явную звезду – кого-то лучше [ ] Мюррэя или , например, – либо несколько вариантов усиления ротации», – пишет обозреватель «озерников» Йован Буха из The Athletic.