«Лейкерс» просят за Остина Ривза «явную звезду», которая лучше Лавина или Деджонте: «Он не является неприкасаемым, но близок к этому»

Теги Лейкерс НБА Зак Лавин Деджонте Мюррэй Остин Ривз Баскетбол

Стала известна цена «Лейкерс» на Остина Ривза.

«Ривз не является технически неприкасаемым, но он близок к этому. «Лейкерс» высоко ценят его и не заинтересованы в его обмене, как утверждают источники в команде и лиге. Он заключил выгодный для команды контракт с ограничением расходов клуба еще как минимум на два сезона.

Чтобы «Лейкерс» рассмотрели вариант с обменом Ривза, они должны получить либо явную звезду – кого-то лучше [Деджонте] Мюррэя или Лавина, например, – либо несколько вариантов усиления ротации», – пишет обозреватель «озерников» Йован Буха из The Athletic.

40 комментариев
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У менеджмента Лейкерс с кукухой точно не все в поряде, у Ривза упали бросковые показатели, он в защите дырень межгалактического масштаба, особенно в этом сезоне явно бросается в глаза, а они за него хотят кого-то солиднее, чем один из лучших двусторонних гардов лиги?) Что это? Помешательство? Наркотики? Заградительная цена?)
+57
-9
+48
у ЛАЛ логика как раньше у Бостона. которые думали что пакет Смарт+Саллинджер+Олиник+драфт пики = любая звезда НБА + пару ролевиков хороших
Ривз - хороший ролевик, полезный, но он не делает разницу( тем более как пишут фанаты ЛАЛ стал резко хуже защищаться после контракта) Перемести его в Детройт или Вашик, и там не будет никакого буста побед, это не тот игрок, от которого будет отталкиваться команда.
тут как пример Карузо - отлично сыграл в ЛАЛ, так же отлично играет в Буллс, делает всё что умел на таком же уровне. Но успехи команды зависит от Вуча, Дерозана, Лавина, Уайта..
+33
-4
+29
Ответ kolyan#15
Зачем менять Ривза ? Хачимуру или Рассела
Никому не нужны эти трое. Без Леброна Ривз никто, а Японец и Стукач нестабильные.
+30
-2
+28
Одни просят два пика за 3&D игрока с 9 очками в среднем, другие вдруг сильно поверили в Ривза и просят за него Олл-стара, что происходит? До весеннего обострения шизы вроде еще далеко.
+13
-1
+12
Ответ Ужратый Гусениц
у ЛАЛ логика как раньше у Бостона. которые думали что пакет Смарт+Саллинджер+Олиник+драфт пики = любая звезда НБА + пару ролевиков хороших Ривз - хороший ролевик, полезный, но он не делает разницу( тем более как пишут фанаты ЛАЛ стал резко хуже защищаться после контракта) Перемести его в Детройт или Вашик, и там не будет никакого буста побед, это не тот игрок, от которого будет отталкиваться команда. тут как пример Карузо - отлично сыграл в ЛАЛ, так же отлично играет в Буллс, делает всё что умел на таком же уровне. Но успехи команды зависит от Вуча, Дерозана, Лавина, Уайта..
Карузо побольше имкпакта вносит, чем Лавин
+16
-4
+12
Ответ Daishi
У менеджмента Лейкерс с кукухой точно не все в поряде, у Ривза упали бросковые показатели, он в защите дырень межгалактического масштаба, особенно в этом сезоне явно бросается в глаза, а они за него хотят кого-то солиднее, чем один из лучших двусторонних гардов лиги?) Что это? Помешательство? Наркотики? Заградительная цена?)
У них просто активов других нет, вот и распускают слухи такого типа.
+12
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" [Деджонте] Мюррэя или Лавина". Нормально они так переоценивают Ривза, при всем уважении. Обменять скамеечника на звезду это сильно.
+10
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+9
Очень смешно, когда говорят о высоком уровне профессионализма в лучшей лиге мира. ЛАЛ примерище! разогнали чемпионскую команду Кузьма, Карузо, Кол-Попа, да даже Ховард был полезен. Карузо как был зажигалкой, так и остался, Кол-Поп незаменим в чемпионском Денвере, Кузьма тоже свои очки набирает. Набрали "плохих". Разогнали. Все были в экстазе во главе с Мэджиком и ждали сезон новый. Опять Всё плохо, теперь новые плохие. А те "плохие" феерят в других клубах и трёхи лучше всех в лиге бросают. Давай ещё наберём вместо этих "плохих"? Ну профи, что возьмёшь! При этом тот же Ривс, уверен, уйдя из Лал станет играть лучше. Может всё-таки в консерватории что то не так?
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за Ривза даже Кели Олиныка жалко, видели мы его в сборной, обычный игрок с броском, ничего особенного..... распиарили средний класс, теперь пусть сами содержат))
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Он добротный ролевик даже в лучшей своей вариации.
И даже это под сомнением в этом сезоне.

Какую явную звезду? Кроме того, что значит «лучше Мюррея»? «Лучше Мюррея» (если учитывать его навыки, возраст, контракт и характер) только буквально неприкасаемые люди в своих командах, которых никто не отдаст за Ривза ни под какими наркотиками.
+9
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+8
Ответ Ужратый Гусениц
у ЛАЛ логика как раньше у Бостона. которые думали что пакет Смарт+Саллинджер+Олиник+драфт пики = любая звезда НБА + пару ролевиков хороших Ривз - хороший ролевик, полезный, но он не делает разницу( тем более как пишут фанаты ЛАЛ стал резко хуже защищаться после контракта) Перемести его в Детройт или Вашик, и там не будет никакого буста побед, это не тот игрок, от которого будет отталкиваться команда. тут как пример Карузо - отлично сыграл в ЛАЛ, так же отлично играет в Буллс, делает всё что умел на таком же уровне. Но успехи команды зависит от Вуча, Дерозана, Лавина, Уайта..
От Лавина успех команды практически не зависит. Да и от Вучевича не сильно. Успех в Чикаго делают Дерозан, когда делает три шага назад и вместо своей двушки бросает трёшку с тем же процентом, и Уайт, когда Лавина нет и он может, наконец, поиграть в баскетбол. Ну и Карузо.
+10
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+8
Им главное Хэма оставить.
+7
-1
+6
Ответ Daishi
У менеджмента Лейкерс с кукухой точно не все в поряде, у Ривза упали бросковые показатели, он в защите дырень межгалактического масштаба, особенно в этом сезоне явно бросается в глаза, а они за него хотят кого-то солиднее, чем один из лучших двусторонних гардов лиги?) Что это? Помешательство? Наркотики? Заградительная цена?)
Тупость это, обычная тупость
+8
-3
+5
Ответ Daishi
У менеджмента Лейкерс с кукухой точно не все в поряде, у Ривза упали бросковые показатели, он в защите дырень межгалактического масштаба, особенно в этом сезоне явно бросается в глаза, а они за него хотят кого-то солиднее, чем один из лучших двусторонних гардов лиги?) Что это? Помешательство? Наркотики? Заградительная цена?)
Его и летом толком никто не котировал, не предложил никто контракт, а то вдруг реально пришлось бы платить
+5
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+5
Ответ LamerOK
В прошлый дедлайн они его зажали за Ирвинга, как зовут эту звезду очень интересно.
Не зажали, там Цай заблокировал переход в Лейкерс.
+6
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+5
Кому вообще Ривз нужен? Кроме Дэвиса в лал никто не нужен.
+6
-1
+5
Зачем менять Ривза ?
Хачимуру или Рассела
+5
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+4
Ответ Stone Cold
Рэндл тоже весьма неплох
Да и Ингрэм ооочень крут.
+5
-1
+4
Ответ Pomor191
Очень смешно, когда говорят о высоком уровне профессионализма в лучшей лиге мира. ЛАЛ примерище! разогнали чемпионскую команду Кузьма, Карузо, Кол-Попа, да даже Ховард был полезен. Карузо как был зажигалкой, так и остался, Кол-Поп незаменим в чемпионском Денвере, Кузьма тоже свои очки набирает. Набрали "плохих". Разогнали. Все были в экстазе во главе с Мэджиком и ждали сезон новый. Опять Всё плохо, теперь новые плохие. А те "плохие" феерят в других клубах и трёхи лучше всех в лиге бросают. Давай ещё наберём вместо этих "плохих"? Ну профи, что возьмёшь! При этом тот же Ривс, уверен, уйдя из Лал станет играть лучше. Может всё-таки в консерватории что то не так?
Согласен. Суть в том, что ЛАЛ всё поломали после плей-офф 2021, вылетя от Финикса. Не продлили Карузо, обменяли КСП (Кузьму я бы не причислял к большому активу). Тот обмен - это главная ошибка ЛАЛ после прихода Леброна. Хз кто там был инициатором: сам Леброн или манагеры, но факт остаётся фактом.
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Ответ Tiemme
И несет Сан Антонио до сих пор...
А с Ривзом еще и платежка была бы засрана.
+4
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Помню, как люто меня заминусили, когда я гипотетически предположил обмен Ривза.
+5
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+4
Сан антонио дико пронесло что ривз не согласился на их деньги в межсезонье
+7
-4
+3
Заголовок VS Заметка (одно тире, зато какая разница):
«Лейкерс» просят за Остина Ривза «явную звезду», которая лучше Лавина или Деджонте.
и
Чтобы «Лейкерс» рассмотрели вариант с обменом Ривза, они должны получить либо явную звезду – кого-то лучше [Деджонте] Мюррэя или Лавина, например...
+3
0
+3
Ответ Pomor191
Очень смешно, когда говорят о высоком уровне профессионализма в лучшей лиге мира. ЛАЛ примерище! разогнали чемпионскую команду Кузьма, Карузо, Кол-Попа, да даже Ховард был полезен. Карузо как был зажигалкой, так и остался, Кол-Поп незаменим в чемпионском Денвере, Кузьма тоже свои очки набирает. Набрали "плохих". Разогнали. Все были в экстазе во главе с Мэджиком и ждали сезон новый. Опять Всё плохо, теперь новые плохие. А те "плохие" феерят в других клубах и трёхи лучше всех в лиге бросают. Давай ещё наберём вместо этих "плохих"? Ну профи, что возьмёшь! При этом тот же Ривс, уверен, уйдя из Лал станет играть лучше. Может всё-таки в консерватории что то не так?
Рэндл тоже весьма неплох
+4
-1
+3
Ирвинга пускай берут.
+2
0
+2
Ну придурки, чего уж
+5
-3
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Условно - пройти Денвер сейчас у ЛА нет шансов - смысла с обменами нет - прошлый сезон показал пропасть между командами.
+2
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Ответ armageddon123456
И поэтому за Ривза постоянно спрашивают и просят добавить в пакеты обмена - потому что никто не нужен. Другой разговор что ЛАЛ упёрлись. Хотя я бы на месте Пелинки на Мюррея его сменял легко - он скилловее и в принципе лучше как игрок чем Ривз
За Мюррея запросят еще кого то/что то в добавок к Ривзу. Один в один менять никто не станет
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0
+1
В прошлый дедлайн они его зажали за Ирвинга, как зовут эту звезду очень интересно.
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+1
Ответ andrushapumba
Сан антонио дико пронесло что ривз не согласился на их деньги в межсезонье
И несет Сан Антонио до сих пор...
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