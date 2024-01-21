«Лейкерс» просят за Остина Ривза «явную звезду», которая лучше Лавина или Деджонте: «Он не является неприкасаемым, но близок к этому»
Стала известна цена «Лейкерс» на Остина Ривза.
«Ривз не является технически неприкасаемым, но он близок к этому. «Лейкерс» высоко ценят его и не заинтересованы в его обмене, как утверждают источники в команде и лиге. Он заключил выгодный для команды контракт с ограничением расходов клуба еще как минимум на два сезона.
Чтобы «Лейкерс» рассмотрели вариант с обменом Ривза, они должны получить либо явную звезду – кого-то лучше [Деджонте] Мюррэя или Лавина, например, – либо несколько вариантов усиления ротации», – пишет обозреватель «озерников» Йован Буха из The Athletic.
Ривз - хороший ролевик, полезный, но он не делает разницу( тем более как пишут фанаты ЛАЛ стал резко хуже защищаться после контракта) Перемести его в Детройт или Вашик, и там не будет никакого буста побед, это не тот игрок, от которого будет отталкиваться команда.
тут как пример Карузо - отлично сыграл в ЛАЛ, так же отлично играет в Буллс, делает всё что умел на таком же уровне. Но успехи команды зависит от Вуча, Дерозана, Лавина, Уайта..
И даже это под сомнением в этом сезоне.
Какую явную звезду? Кроме того, что значит «лучше Мюррея»? «Лучше Мюррея» (если учитывать его навыки, возраст, контракт и характер) только буквально неприкасаемые люди в своих командах, которых никто не отдаст за Ривза ни под какими наркотиками.
Хачимуру или Рассела
«Лейкерс» просят за Остина Ривза «явную звезду», которая лучше Лавина или Деджонте.
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Чтобы «Лейкерс» рассмотрели вариант с обменом Ривза, они должны получить либо явную звезду – кого-то лучше [Деджонте] Мюррэя или Лавина, например...