Грант Хилл решил не включать Дрэймонда Грина в список кандидатов в олимпийскую сборную США

Теги Голден Стэйт Грант Хилл сборная США НБА Париж-2024 Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин не попал в расширенный состав сборной США.

Генеральный менеджер сборной Грант Хилл заявил, что Грин является частью наследия национальной команды США, но посчитал, что на этот раз лучше не включать форварда «Голден Стэйт» в список кандидатов на поездку на Олимпиаду.

Грин является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020).

В декабре Грин был дисквалифицирован на неопределенный срок и пропустил 12 матчей. Решение о дисквалификации было принято лигой после того, как форвард трижды за месяц был удален с площадки.

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3 комментария
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удар, конечно. там столько будет европейцев, целые команды прям. было бы из кого выбрать
+12
0
+12
Ответ Артур Артур
А его за какие заслуги?!
читали выше?)
+2
0
+2
А его за какие заслуги?!
+1
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