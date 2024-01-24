Грант Хилл решил не включать Дрэймонда Грина в список кандидатов в олимпийскую сборную США

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин не попал в расширенный состав сборной США.

Генеральный менеджер сборной заявил, что Грин является частью наследия национальной команды США, но посчитал, что на этот раз лучше не включать форварда « » в список кандидатов на поездку на .

является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020).

В декабре Грин был дисквалифицирован на неопределенный срок и пропустил 12 матчей. Решение о дисквалификации было принято лигой после того, как форвард трижды за месяц был удален с площадки.