Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Джоэл Эмбиид – среди кандидатов в олимпийскую сборную США

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Названы имена кандидатов в сборную США на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В списке – 41 кандидат, из которых позже будет отобран состав из 12 игроков.

Итоговый состав сборной может быть сформирован уже в мае. Олимпийские игры начнутся 27 июля.

Предварительный состав сборной США:

Бэм Адебайо, Джарретт Аллен, Паоло Банкеро, Десмонд Бэйн, Скотти Барнс, Девин Букер, Микэл Бриджес, Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Джимми Батлер, Алекс Карузо, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрэнт, Энтони Эдвардс, Джоэл Эмбиид, Де’Аарон Фокс, Пол Джордж, Аарон Гордон, Тайриз Халибертон, Джеймс Харден, Джош Харт, Тайлер Хирро, Дрю Холидэй, Чет Холмгрен, Брэндон Ингрэм, Кайри Ирвинг, Джарен Джексон-младший, Леброн Джеймс, Кэм Джонсон, Уокер Кесслер, Кавай Ленард, Дэмиан Лиллард, Донован Митчелл, Крис Пол, Бобби Портис, Остин Ривз, Данкан Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Трэй Янг.

Кроме того, сборная США анонсировала выставочный матч против команды Канады, который состоится в Лас-Вегасе 10 июля. Затем американцы проведут товарищеские встречи со сборными Южного Судана (20 июля) и Германии (22 июля).

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13 комментариев
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1. Карри, Кайри, Халибертон
2. Букер, Эдвардс, Батлер
3. Кавай, Тейтум
4. Леброн, Дюрэнт
5. Эмбиид, Дэвис
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С этого и надо было начинать. А то вчера запостили какую-то недоделанную новость. Сидишь и думаешь, а кого ещё внесли в список кандидатов.
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Ответ vaslover
PG: Карри, Лиллард, SG: Букер, Донован Митчелл, Эдвардс, Джайлен Браун, SF: Дюрант, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, PF: Энтони Дэвис, Эмбиид (С/PF), C: Адебайо
защищаться святой дух у тебя будет на задней линии
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+2
Ответ МБ14
1. Карри, Кайри, Халибертон 2. Букер, Эдвардс, Батлер 3. Кавай, Тейтум 4. Леброн, Дюрэнт 5. Эмбиид, Дэвис
Думаю все таки будет еще один большой недели защитник
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Ответ Malay Saratov
кто тренер? кто гл. менеджер?
Вроде Керра не увольняли, вроде так и остался гл тренером сборной США по баскетболу.
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кто тренер? кто гл. менеджер?
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смысл таких списков? всех +/- основных игроков закинули
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Ответ МБ14
1. Карри, Кайри, Халибертон 2. Букер, Эдвардс, Батлер 3. Кавай, Тейтум 4. Леброн, Дюрэнт 5. Эмбиид, Дэвис
Всем пи.да)))
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Ответ МБ14
1. Карри, Кайри, Халибертон 2. Букер, Эдвардс, Батлер 3. Кавай, Тейтум 4. Леброн, Дюрэнт 5. Эмбиид, Дэвис
4. дюрант, леброн. очевиднейше.
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