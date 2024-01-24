Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Джоэл Эмбиид – среди кандидатов в олимпийскую сборную США

Названы имена кандидатов в сборную США на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В списке – 41 кандидат, из которых позже будет отобран состав из 12 игроков.

Итоговый состав сборной может быть сформирован уже в мае. Олимпийские игры начнутся 27 июля.

Предварительный состав сборной США:

, , , Десмонд Бэйн, Скотти Барнс, , Микэл Бриджес, , Джейлен Брансон, Джимми Батлер, Алекс Карузо, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрэнт, Энтони Эдвардс, Джоэл Эмбиид, Де’Аарон Фокс, Пол Джордж, Аарон Гордон, Тайриз Халибертон, Джеймс Харден, Джош Харт, Тайлер Хирро, Дрю Холидэй, Чет Холмгрен, Брэндон Ингрэм, Кайри Ирвинг, Джарен Джексон-младший, Леброн Джеймс, Кэм Джонсон, Уокер Кесслер, Кавай Ленард, Дэмиан Лиллард, Донован Митчелл, Крис Пол, Бобби Портис, Остин Ривз, Данкан Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Трэй Янг.

Кроме того, сборная США анонсировала выставочный матч против команды Канады, который состоится в Лас-Вегасе 10 июля. Затем американцы проведут товарищеские встречи со сборными Южного Судана (20 июля) и Германии (22 июля).