Дуэйн Уэйд о США на ОИ-2024: «Мы увидим наш настоящий уровень. На международной арене становится все сложнее играть»

Дуэйн Уэйд оценил шансы США на Олимпиаде в Париже.

«Просто посмотрите на : большинство звезд – баскетболисты не американского происхождения. Честно говоря, США будет трудно доминировать, как раньше. Но чтобы выиграть золото и вновь взойти на вершину, потребуется определенная самоотдача. Придется чем-то пожертвовать.

Определенно, на международной арене становится все сложнее играть. И теперь мы увидим, из чего мы по-настоящему сделаны, не только с точки зрения таланта, но и в целом как баскетболисты. Будет очень интересно понаблюдать, чего мы сможем добиться», – заявил бывший игрок НБА в своем подкасте.

На чемпионате мира-2023 США остались без медалей – заняли 4-е место, уступив Германии и Канаде в решающей стадии.