Дуэйн Уэйд о США на ОИ-2024: «Мы увидим наш настоящий уровень. На международной арене становится все сложнее играть»

Теги Дуэйн Уэйд сборная США НБА Баскетбол

Дуэйн Уэйд оценил шансы США на Олимпиаде в Париже.

«Просто посмотрите на НБА: большинство звезд – баскетболисты не американского происхождения. Честно говоря, США будет трудно доминировать, как раньше. Но чтобы выиграть золото и вновь взойти на вершину, потребуется определенная самоотдача. Придется чем-то пожертвовать.

Определенно, на международной арене становится все сложнее играть. И теперь мы увидим, из чего мы по-настоящему сделаны, не только с точки зрения таланта, но и в целом как баскетболисты. Будет очень интересно понаблюдать, чего мы сможем добиться», – заявил бывший игрок НБА в своем подкасте.

На чемпионате мира-2023 США остались без медалей – заняли 4-е место, уступив Германии и Канаде в решающей стадии.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
учитывая проклятый 2024 штатам на олимпиаде не устоять
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий