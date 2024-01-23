Кавай Ленард и Энтони Эдвардс – в предварительном составе олимпийской сборной США
Стали известны несколько игроков, претендующих на попадание в состав сборной США.
Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс назвал имена нескольких игроков, выбранных для рассмотрения.
Это Кавай Ленард («Клипперс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Десмонд Бэйн («Мемфис»), Дамиан Лиллард («Милуоки»), Джимми Батлер («Майами»), Джарретт Аллен («Кливленд»), Паоло Банкеро («Орландо»), Аарон Гордон («Денвер») и Остин Ривз («Лейкерс»).
Всего в предварительный состав войдут 35-40 игроков. Полный список будет объявлен в ближайшее время.
Итоговый состав выступит на Олимпийских играх в Париже этим летом.
Ну и пятёрка Карри Кавай Леброн КД и на центре Эмбид или Бровь будет выглядеть просто без шансов для любого соперника.
Камерунец, получивший французское И АМЕРИКАНСКОЕ гражданство, решил выступать за США. В октябре была новость, погуглите или просто поверьте на слово.
В общем, ждём в феврале уже нормальный список претендентов.