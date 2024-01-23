Кавай Ленард и Энтони Эдвардс – в предварительном составе олимпийской сборной США

Стали известны несколько игроков, претендующих на попадание в состав сборной США.

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс назвал имена нескольких игроков, выбранных для рассмотрения.

Это Кавай Ленард («Клипперс»), («Миннесота»), («Мемфис»), Дамиан Лиллард («Милуоки»), («Майами»), («Кливленд»), («Орландо»), Аарон Гордон («Денвер») и Остин Ривз («Лейкерс»).

Всего в предварительный состав войдут 35-40 игроков. Полный список будет объявлен в ближайшее время.

Итоговый состав выступит на Олимпийских играх в Париже этим летом.