Кавай Ленард и Энтони Эдвардс – в предварительном составе олимпийской сборной США

Теги сборная США НБА Кавай Ленард Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Аарон Гордон Джарретт Аллен Энтони Эдвардс Десмонд Бэйн Остин Ривз Паоло Банкеро Баскетбол

Стали известны несколько игроков, претендующих на попадание в состав сборной США.

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс назвал имена нескольких игроков, выбранных для рассмотрения.

Это Кавай Ленард («Клипперс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Десмонд Бэйн («Мемфис»), Дамиан Лиллард («Милуоки»), Джимми Батлер («Майами»), Джарретт Аллен («Кливленд»), Паоло Банкеро («Орландо»), Аарон Гордон («Денвер») и Остин Ривз («Лейкерс»).

Всего в предварительный состав войдут 35-40 игроков. Полный список будет объявлен в ближайшее время.

Итоговый состав выступит на Олимпийских играх в Париже этим летом.

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33 комментария
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Безусловно Батлер и Кавай должны ехать. Заслужили шанс стать олимпийским чемпионами. Вообще много достижений закрыть могут на этих играх. Леброн поедет на 5 олимпиаду, КД может читать 4-х кратным, а такого в баскетболе вроде точно никто не делал. Карри к его коллекции золота Олимпиады не хватает в том числе.
Ну и пятёрка Карри Кавай Леброн КД и на центре Эмбид или Бровь будет выглядеть просто без шансов для любого соперника.
+15
-1
+14
Лиллард («Портленд»)
+10
0
+10
Каваю бы до плова как-нибудь дожить, какие там Олимпиады
+9
-1
+8
Ответ Вадим flanec
Классная пятёрка, три деда :Карри, Джеймс, Дюрант, да пара травматов: Ленард и Дэвис 😆
С таким составом надо будет вводить дополнительный таймаут, чтоб игроки соперника могли взять у них автографы )))))
+4
0
+4
Ответ Алексааандр
а какое он имеет отношение к США?
Он за США решил выступать
+2
0
+2
Ответ denrbw94
Безусловно Батлер и Кавай должны ехать. Заслужили шанс стать олимпийским чемпионами. Вообще много достижений закрыть могут на этих играх. Леброн поедет на 5 олимпиаду, КД может читать 4-х кратным, а такого в баскетболе вроде точно никто не делал. Карри к его коллекции золота Олимпиады не хватает в том числе. Ну и пятёрка Карри Кавай Леброн КД и на центре Эмбид или Бровь будет выглядеть просто без шансов для любого соперника.
Классная пятёрка, три деда :Карри, Джеймс, Дюрант, да пара травматов: Ленард и Дэвис 😆
+3
-2
+1
Ответ denrbw94
Безусловно Батлер и Кавай должны ехать. Заслужили шанс стать олимпийским чемпионами. Вообще много достижений закрыть могут на этих играх. Леброн поедет на 5 олимпиаду, КД может читать 4-х кратным, а такого в баскетболе вроде точно никто не делал. Карри к его коллекции золота Олимпиады не хватает в том числе. Ну и пятёрка Карри Кавай Леброн КД и на центре Эмбид или Бровь будет выглядеть просто без шансов для любого соперника.
Да сборная США всегда выглядит без шансов для соперника. Играет только не всегда так.
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Ответ xamer 9
Какой то рандомный список из 9 человек-претендентов, также можно в этот список добавить Подземски и ничего не поменяется - он же тоже американец, значит претендент на сборную) В общем, ждём в феврале уже нормальный список претендентов.
Хорошо, что ещё канадца ШГА туда не вписали))
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Ответ Вадим flanec
А зачем эти дедушки в сборной?
потому что молодёжь в прошлом году кекнулась
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Ответ denrbw94
Безусловно Батлер и Кавай должны ехать. Заслужили шанс стать олимпийским чемпионами. Вообще много достижений закрыть могут на этих играх. Леброн поедет на 5 олимпиаду, КД может читать 4-х кратным, а такого в баскетболе вроде точно никто не делал. Карри к его коллекции золота Олимпиады не хватает в том числе. Ну и пятёрка Карри Кавай Леброн КД и на центре Эмбид или Бровь будет выглядеть просто без шансов для любого соперника.
Каваю бы пережить плей-офф для начала, а так спору нет, он заслуживает ОИ.
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Ответ Алексааандр
спасибо. вот с Банкеро помню, его много у нас начали потом критиковать из-за этого
Совершенно верно.
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Ответ Вадим flanec
Прошлой весной Эмбиид получил французское гражданство. Сразу же пошли комментарии на спортсе, что он может сыграть на ЧМ за Францию. Однако его в составе не оказалось, а после ЧМ, Эмбиид сделал заявление, что собирается выступать за США. Такая же ситуация и с Банкеро, его приглашали в сборную Италии, он отказался, сказав, что будет вступать за США.
спасибо. вот с Банкеро помню, его много у нас начали потом критиковать из-за этого
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Ответ kiper88
Но они там будут 💯 если без травм
Поживём - увидим.
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Ответ Алексааандр
Я только за Францию помню)) не хило так у него теперь гражданств
Прошлой весной Эмбиид получил французское гражданство. Сразу же пошли комментарии на спортсе, что он может сыграть на ЧМ за Францию. Однако его в составе не оказалось, а после ЧМ, Эмбиид сделал заявление, что собирается выступать за США. Такая же ситуация и с Банкеро, его приглашали в сборную Италии, он отказался, сказав, что будет вступать за США.
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Ответ Вадим flanec
А зачем эти дедушки в сборной?
Но они там будут 💯 если без травм
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Ответ Вадим flanec
Да, именно так. Для вас это новость? Ещё прошлым летом, это стало известно.
Я только за Францию помню)) не хило так у него теперь гражданств
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Ответ Руслан Бекиров
У него wild card)
Или Lucky Loser, как в теннисе))
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Ответ Дмитрий Ш.
а где такой же вопрос по леброну, стефу и дюранту?
А зачем эти дедушки в сборной?
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Ответ Алексааандр
камерунец, получивший французское гражданство, решил выступать за США?
Да, именно так. Для вас это новость? Ещё прошлым летом, это стало известно.
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Ответ xamer 9
Не совсем так, как вы пишите. Камерунец, получивший французское И АМЕРИКАНСКОЕ гражданство, решил выступать за США. В октябре была новость, погуглите или просто поверьте на слово.
вот этого вообще не помню 😳
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Ответ Вадим flanec
А где же 70 очковый MVP?))
а где такой же вопрос по леброну, стефу и дюранту?
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Ответ Алексааандр
камерунец, получивший французское гражданство, решил выступать за США?
Не совсем так, как вы пишите.
Камерунец, получивший французское И АМЕРИКАНСКОЕ гражданство, решил выступать за США. В октябре была новость, погуглите или просто поверьте на слово.
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Ответ Вадим flanec
А где же 70 очковый MVP?))
У него wild card)
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Ответ ты не прав
Прямое, он гражданин США
это когда такое произошло?
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Ответ Алексааандр
а какое он имеет отношение к США?
Прямое, он гражданин США
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-1
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Ответ La Corsa
Он за США решил выступать
камерунец, получивший французское гражданство, решил выступать за США?
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Ответ Эрик Бадретдинов
Лиллард («Портленд»)
Да. Обратный трейд))
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В этой сборной обязательно должен быть Кайри
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Остин, как опытный ветеран, будет капитаном команды. Эмбид с Дэвисом - это, конечно, чит, который не законтрить.
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Какой то рандомный список из 9 человек-претендентов, также можно в этот список добавить Подземски и ничего не поменяется - он же тоже американец, значит претендент на сборную)
В общем, ждём в феврале уже нормальный список претендентов.
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