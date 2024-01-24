Микэл Бриджес: «Не очень весело, когда в домашнем матче у тебя ощущение, что ты играешь в гостях»
Микэл Бриджес поделился впечатлениями от домашнего матча против «Никс».
«Не очень весело, когда в домашнем матче у тебя ощущение, что ты играешь в гостях. Это, наверное, скажет любой человек, сидящий здесь. Любой живой человек», – заявил форвард «Нетс».
В субботу в «Барклайс-центре» «Нетс» проиграли «Никс» со счетом 103:108.
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