Микэл Бриджес: «Не очень весело, когда в домашнем матче у тебя ощущение, что ты играешь в гостях»

Микэл Бриджес поделился впечатлениями от домашнего матча против «Никс».

«Не очень весело, когда в домашнем матче у тебя ощущение, что ты играешь в гостях. Это, наверное, скажет любой человек, сидящий здесь. Любой живой человек», – заявил форвард «Нетс».

В субботу в «Барклайс-центре» «Нетс» проиграли «Никс» со счетом 103:108.