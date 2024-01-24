Микэл Бриджес: «Не очень весело, когда в домашнем матче у тебя ощущение, что ты играешь в гостях»

Теги Бруклин Нью-Йорк НБА болельщики Микэл Бриджес Баскетбол

Микэл Бриджес поделился впечатлениями от домашнего матча против «Никс».

«Не очень весело, когда в домашнем матче у тебя ощущение, что ты играешь в гостях. Это, наверное, скажет любой человек, сидящий здесь. Любой живой человек», – заявил форвард «Нетс».

В субботу в «Барклайс-центре» «Нетс» проиграли «Никс» со счетом 103:108.

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3 комментария
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А как ты хотел? От своих (Нью-Джерси) отбились, к чужим (НЙ) не прибились
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Болельщики с Манхэттена через мост подъехали )
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Ответ andyon
А как ты хотел? От своих (Нью-Джерси) отбились, к чужим (НЙ) не прибились
В континентал арену вообще народ не могли набрать, тут хоть вашим билеты продают.

Связочка Цай-Маркс пожимает плоды своей твердолобости. Вчерашний матч позор для Бруклина, причем результат встречи даже не худшее что случилось
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