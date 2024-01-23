«Нетс» не намерены обменивать Микэла Бриджеса

Теги Бруклин НБА Микэл Бриджес Баскетбол

«Бруклин» нацелен сохранить Микэла Бриджеса перед дедлайном.

«Один из игроков, который не доступен, – Микэл Бриджес.

Как уже говорил Воджнаровски, цель фронт-офиса «Нетс» – построить команду вокруг Бриджеса, а не обменивать своего лучшего игрока. Бриджес – один из лучших двусторонних игроков НБА, и после окончания сезона у него остается два года по контракту», – пишет эксперт ESPN Бобби Маркс.

В октябре 2021 года Бриджес заключил 4-летнее продление контракта на 90 миллионов долларов. В сезоне-2023/24 форвард набирает в среднем 21,4 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при  45,2% с игры

4 комментария
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Ответ Luka Sumila
Комментарий удален модератором
Давно Халибертон и Эдвардс мертвыми стали, пропустил что-то. Он не может быть первой скрипкой, это уже факт. Или может ему было бы лет 20, тогда мы бы понимали потенциал. Он на пике, прогрессировать ему некуда. В атаке Кэм Томас может быть лучше. Ему 22, он с легкостью набирает по 20-30 сейчас. Да, у Бриджеса хорошая защита, работа ног элитная. Но это 2-3 опция в любой команде, никак не первая. Санс с легкостью обменяли его на 35 летнего Дюранта. Я сейчас прочитал описание франчайз игрока, но Бриджес таким не является. Легко говорить о Бриджесе за 21 млн в год, но как только он возьмет чек на 45-50 млн в год - это уже другая песня.
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Ответ Only Nets
Строить команду вокруг 27-летнего, пусть и элитного, но ролевика - это гениальная идея. Я просто поаплодирую.
Комментарий удален модератором
Ответ Only Nets
Строить команду вокруг 27-летнего, пусть и элитного, но ролевика - это гениальная идея. Я просто поаплодирую.
Как-то все забыли о блестящих способностях Шона Маркса осуществлять невероятные сделки и подписания.
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