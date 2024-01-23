«Нетс» не намерены обменивать Микэла Бриджеса

«Бруклин» нацелен сохранить Микэла Бриджеса перед дедлайном.

«Один из игроков, который не доступен, – .

Как уже говорил Воджнаровски, цель фронт-офиса «Нетс» – построить команду вокруг Бриджеса, а не обменивать своего лучшего игрока. Бриджес – один из лучших двусторонних игроков , и после окончания сезона у него остается два года по контракту», – пишет эксперт ESPN Бобби Маркс.

В октябре 2021 года Бриджес заключил 4-летнее продление контракта на 90 миллионов долларов. В сезоне-2023/24 форвард набирает в среднем 21,4 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при 45,2% с игры