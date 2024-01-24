Жак Вон: «Бен Симмонс будет тренироваться с командой G-лиги»

Теги травмы Бруклин Жак Вон G-лига Бен Симмонс Баскетбол

«Нетс» могут отправить Бена Симмонса в команду G-лиги.

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон заявил, что Бен Симмонс не будет играть на этой неделе, но скоро начнет тренироваться с командой G-лиги «Лонг-Айленд».

«Он не будет играть на этой неделе. Но рано или поздно, я думаю, мы используем «Лонг-Айленд», чтобы он потренировался с еще несколькими игроками. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем», – сказал тренер.

27-летний Симмонс в этом сезоне провел всего шесть матчей из-за защемления нерва в пояснице.

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