Жак Вон: «Бен Симмонс будет тренироваться с командой G-лиги»

«Нетс» могут отправить Бена Симмонса в команду G-лиги.

Главный тренер « » Жак Вон заявил, что не будет играть на этой неделе, но скоро начнет тренироваться с командой G-лиги «Лонг-Айленд».

«Он не будет играть на этой неделе. Но рано или поздно, я думаю, мы используем «Лонг-Айленд», чтобы он потренировался с еще несколькими игроками. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем», – сказал тренер.

27-летний Симмонс в этом сезоне провел всего шесть матчей из-за защемления нерва в пояснице.