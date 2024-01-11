Бен Симмонс начал тренировки в формате 3 на 3

Бен Симмонс становится ближе к возвращению в строй.

Как пишет агент разыгрывающего « » Бернард Ли, приступил к тренировкам в формате 3 на 3. Он отмечает, что прогресс идет постепенно, приблизительно раз в неделю повышается прогрессия нагрузок. Однако Ли не дал приблизительных сроков восстановления баскетболиста.

Симмонс вылетел в начале ноября с защемлением нерва. В шести матчах австралиец набирал в среднем 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 передачи.