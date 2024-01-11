Бен Симмонс начал тренировки в формате 3 на 3
Бен Симмонс становится ближе к возвращению в строй.
Как пишет агент разыгрывающего «Бруклина» Бернард Ли, Симмонс приступил к тренировкам в формате 3 на 3. Он отмечает, что прогресс идет постепенно, приблизительно раз в неделю повышается прогрессия нагрузок. Однако Ли не дал приблизительных сроков восстановления баскетболиста.
Симмонс вылетел в начале ноября с защемлением нерва. В шести матчах австралиец набирал в среднем 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 передачи.
9 за круг.
Если будет тренириваться так по 8 часов в день…