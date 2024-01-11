Бен Симмонс начал тренировки в формате 3 на 3

Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Бен Симмонс становится ближе к возвращению в строй.

Как пишет агент разыгрывающего «Бруклина» Бернард Ли, Симмонс приступил к тренировкам в формате 3 на 3. Он отмечает, что прогресс идет постепенно, приблизительно раз в неделю повышается прогрессия нагрузок. Однако Ли не дал приблизительных сроков восстановления баскетболиста.

Симмонс вылетел в начале ноября с защемлением нерва. В шести матчах австралиец набирал в среднем 6,5 очка, 10,8 подбора и 6,7 передачи.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
к межсезонью должен быть полностью готов
+16
-1
+15
Ответ maryat
к межсезонью должен быть полностью готов
Легенда тренировочного зала снова будет божится что в грядущем сезоне он даст стране угля.
+5
0
+5
3 точки по периметру. 3 трехочковых броска.
9 за круг.
Если будет тренириваться так по 8 часов в день…
+2
0
+2
Ответ Локоть Артеста
Легенда тренировочного зала снова будет божится что в грядущем сезоне он даст стране угля.
Да, именно такого Бена мы любим и ждём!
+1
0
+1
Будем надеяться. Без него Бруклин что то совсем никакой стал. Томас после травмы полный отстой. Не отбюдать ни забить.
0
0
0
Столько времени научиться бросать, но видимо проблема в голове.
0
0
0
может ему в таком формате и остаться
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий