Бобби Маркс считает, что Бен Симмонс на данном этапе претендует на минималку.

Эксперт ESPN и бывший управленец считает, что клубы НБА не стали бы рисковать из-за частых травм у 27-летнего австралийского баскетболиста.

«Если бы был свободным агентом в это межсезонье, он бы получил минималку, потому что на него нельзя положиться. Такова реальность.

Какая команда, если только вы не собираетесь подписать его с включением в контракт пункта, который бы страховал на случай травмы каждую часть его тела, поступит иначе? Считаю, что он был неплох в тех матчах, которые провел в этом сезоне, но проблема в том, что он почти не играет в последние годы», – заявил Маркс.

После обмена из «Филадельфии» в « » в 2022 году Симмонс принял участие в 48 встречах. Его контракт рассчитан до 2025 года.