Андрей Кириленко: «В новом центре «Локо» у спортсменов есть абсолютно все условия для раскрытия потенциала»

Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил с открытием крупного молодежного тренировочного центра.

«От лица Российской Федерации Баскетбола и себя лично поздравляю «Локомотив-Кубань» и ОАО «РЖД» с долгожданным открытием тренировочного центра! Я помню, как в 2016 году мы подписали меморандум о будущем строительстве, и сегодня этот невероятно масштабный проект официально можно считать полностью реализованным.

Я желаю всем вам удачи! Тем, кто уже сегодня проявит себя в стенах этой новой, баскетбольной академии, и тысячам спортсменов, которые в будущем раскроют здесь свой потенциал. С гордостью говорю, что теперь для этого есть абсолютно все условия. Желаю процветания тренировочному центру, и вместе с ним – всему российскому баскетболу!» – сказал Кириленко.

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