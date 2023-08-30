Федерация баскетбола Кемеровской области-Кузбасс и Региональная федерация баскетбола Липецкой области приняты в члены РФБ

Во вторник состоялось заседание исполкома Российской федерации баскетбола.

На заседании было принято решение о вступлении в состав двух региональных федераций – региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация баскетбола Кемеровской области-Кузбасс» и региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Региональная федерация баскетбола Липецкой области».

«Также был внесен ряд изменений и дополнений в регламенты Winline чемпионата и Кубка России по баскетболу среди мужских и женских клубов/команд, первенства России среди юниоров и юниорок до 19 лет сезона-23/24, первенства России, Всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований по баскетболу среди юниоров и юниорок до 18 лет, 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет сезона-23/24.

Изменения и дополнения были также внесены в статус игрока и в положение о просмотровой комиссии РФБ.

Кроме того, на исполкоме РФБ были подведены итоги чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд 2023 г и первенств России по баскетболу 3х3 среди команд юниоров и юниорок до 24 и до 19 лет 2023 года», – отмечается на сайте федерации.

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