Андрей Кириленко посетил с визитом Иваново

Президент РФБ Андрей Кириленко побывал с рабочим визитом Иваново.

В рамках поездки, которая состоялась 3 сентября, Кириленко провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

«На ней они обсудили дальнейшие планы по развитию в регионе баскетбола, в том числе баскетбола 3x3. В ходе беседы также поднимался вопрос строительства в центре Иванова центра уличного баскетбола.

Вместе с главой региона президент РФБ осмотрел открытый в конце 2020 года Дворец игровых видов спорта. С 2021 года в его большом зале, рассчитанном на 2500 мест, принимает своих соперников флагман ивановского баскетбола – « ». Команда смогла пережить финансовые трудности. Сейчас она играет в чемпионате женской Суперлиги на арене, имеющей возможность проводить соревнования самого высокого уровня.

Андрей Кириленко стал почетным гостем проходящего в тот же день на территории спорткомплекса фестиваля «Иваново – город спорта». Вместе со Станиславом Воскресенским он побывал на игре стартового дня предсезонного турнира памяти тренера К.П. Литвинова между «Энергией» и екатеринбургским «УГМК-Юниор», которая завершилась победой хозяек со счетом 69:53. В перерыве встречи Президент РФБ вместе с главой города Иваново Владимиром Шарыповым вручил мячи ивановским командам, участвовавшим в чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

На втором этаже комплекса руководитель федерации дал развернутое интервью для журналистов. После окончания матча Андрей Кириленко провел фото- и автограф-сессии для болельщиков и участников фестиваля. В конце своей поездки он наградил победителей и призеров Суперфинала Первенства Ивановской области по баскетболу 3x3 среди юношей 2007 и 2005 годов рождения», – говорится в сообщении на сайте федерации.

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