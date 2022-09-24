Андрей Кириленко: «В нынешних условиях надо больше смотреть на собственный чемпионат, растить своих воспитанников»

В Москве на этой неделе прошла шестая конференция «Экспо Баскет».

Президент РФБ Андрей Кириленко, открывая мероприятие, рассказал, что основной акцент сейчас делается на развитии регионального баскетбола.

«Мы не можем участвовать в международных турнирах – так давайте больше смотреть на собственный чемпионат, растить своих воспитанников. Сегодня у нас есть возможность дать нашему резерву сделать качественный шаг вперед», – сказал Кириленко.

«За три года местным федерациям было выделено более 400 миллионов рублей. По всей стране продвигают не только классическую игру, но и баскетбол 3х3. Финал чемпионата 3х3 в Челябинске собрал 3 с половиной тысячи зрителей. Активно развиваются школьный, студенческий, любительский и «тихий» баскетбол для игроков с ограниченными возможностями», – отмечается на сайте федерации.

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